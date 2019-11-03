Погода, як в квітні: синоптики заявили про різке потепління в Україні

У понеділок, 14 листопада, в Україні очікується різке потепління, до +15 +20 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook. За її словами, прохолодніше буде лише в східних областях: +8 +13 градусів.

Опади очікуються в західних регіонах, на півночі можливі невеликі дощі. В інших областях буде сухо. При цьому в більшості куточків країни все ще затримається поривчастий вітер.

У Києві повітря прогріється до +17 градусів. Можливий невеликий дощ.

Погода в Україні 4 листопада meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні і лютому в Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози.

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