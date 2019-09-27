Погода в жовтні: з'явився детальний прогноз по Україні

На території України в жовтні очікується сприятлива погода, рясні дощі не передбачаються, в першій половині місяця втримаються сонячні дні.
Як пише "Метеопрог", 1-10 жовтня будуть виключно теплими. Денна температура досягне максимально +15 +18.
Друга декада жовтня (11-20 жовтня) буде більш прохолодною і сирою. Температура на півдні досягне +14 градусів.
Осіння погода
24 канал
У другій і третій декаді почнуться осінні дощі. З 21 по 31 жовтня буде холодно, ночі будуть морозними, а ранок дуже прохолодним. З'являться перші морози.
Протягом дня температура повітря досягне максимально +10 ... +12 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині листопада в Україні синоптики прогнозують перший сніг.
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