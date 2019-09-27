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27 вересня • оновлено в 18:38
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Погода в жовтні: з'явився детальний прогноз по Україні

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На території України в жовтні очікується сприятлива погода, рясні дощі не передбачаються, в першій половині місяця втримаються сонячні дні.

Як пише "Метеопрог", 1-10 жовтня будуть виключно теплими. Денна температура досягне максимально +15 +18.

Друга декада жовтня (11-20 жовтня) буде більш прохолодною і сирою. Температура на півдні досягне +14 градусів.

Осіння погода

Осіння погода

24 канал

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Синоптикиня дала теплий прогноз по Україні на вихідні

У другій і третій декаді почнуться осінні дощі. З 21 по 31 жовтня буде холодно, ночі будуть морозними, а ранок дуже прохолодним. З'являться перші морози.

Протягом дня температура повітря досягне максимально +10 ... +12 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині листопада в Україні синоптики прогнозують перший сніг.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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