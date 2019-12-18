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18 грудня • оновлено в 17:22
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До +20: з'явився аномально теплий прогноз на грудень в Україні

2.3т
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В Україні до кінця грудня протримається аномально тепла погода, місцями повітря прогріється навіть до +20.

Такий прогноз дав на своїй сторінці у Facebook синоптик Харківського регіонального центру гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

"За розрахунками чисельних моделей CFS і MFS (ECMWF) до кінця грудня утримається аномально тепла погода по всій Україні. Денні максимуми складуть 5-10 градусів тепла. У західних областях, на Поділлі та Бессарабії в окремі дні +12...+ 17, а на Прикарпатті і гірських улоговинах за рахунок фенового ефекту (теплого вітру з гір) локально можливе прогрівання до +20", – написав він.

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Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Facebook Ігоря Кибальчича

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Facebook Ігоря Кибальчича

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Facebook Ігоря Кибальчича

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Facebook Ігоря Кибальчича

Кибальчич додав, що вперше бачить такі високі нічні температури у грудні. Він повідомив, що 18 грудня о 5-й ранку в різних містах Прикарпаття було від +13,2 до 14,3 градусів.

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Facebook Ігоря Кибальчича

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Погода в Україні: з'явився теплий прогноз на грудень

Facebook Ігоря Кибальчича

З'явився аномально теплий прогноз на грудень в Україні

З'явився аномально теплий прогноз на грудень в Україні

kubnews.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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