Третє "бабине літо": з'явився прогноз на початок тижня в Україні

З 11 листопада в Україні очікується потепління, яке буде чергуватися з дощовою і прохолодною погодою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. На українців чекає ще одне "бабине літо".

Відзначається, що 10 листопада в Одеській, Херсонській, Миколаївській області та в Криму очікується до +17...+ 19 градусів тепла. У Приазов'ї трохи прохолодніше – до +17 градусів. У західних, центральних, північних і східних областях у середньому від +11 до +16 градусів. Вночі – +7 +11 градусів. При цьому в західних областях очікуються дощі, а в решті регіонів – похмура погода.

Погода в Україні: з'явився прогноз на "бабине літо" allnews.com.ua

11 листопада температура повітря в Україні впаде в середньому на 1-2 градуси. Дощі накриють північні і центральні регіони.

Погода в України 11 листопада Скріншот

12 листопада тепло збережеться, але при цьому, ніде не очікуються опади. У нічний час у західних областях можуть бути заморозки – температура повітря опуститься до +3 градусів.

Погода в Україні 12 листопада Скріншот

Найтепліша і сонячна погода – третє "бабине літо" – настане 13 листопада, коли тепло буде в більшості регіонів України. У західних областях очікується потепління до +14-18 градусів, як і в південних областях. У центральних регіонах трохи прохолодніше – +14-17 градусів. Найхолодніше буде, традиційно, на півночі і сході країни – до +10-17 градусів.

Погода в Україні 13 листопада Скріншот

14 листопада без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень 14 листопада невеликий дощ.

Погода в Україні 14 листопада Скріншот

У Києві також 10 листопада хмарно, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько +10, вдень +12-14.

11 листопада вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі буде 6-11 тепла, 12 листопада – 2-7 тепла; вдень – 8-13 тепла.

13-14 листопада в столиці теж буде без опадів. Температура +13 листопада вночі + 5-10, вдень + 12-17, 14 листопада вночі 3-8 тепла, вдень – 10-15 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними синоптиків, в Україну в листопаді повертається аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

За розрахунками фахівців, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

У листопаді очікується середня температура повітря від 0 до 8 градусів тепла.

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