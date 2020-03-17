В Україні похолодає до -8: де заморозить найсильніше

У вівторок, 17 березня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом і прохолодна погода місцями з заморозками.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температурний мінімум складе -8.

Вночі у Волинській та Рівненській областях, удень у Вінницькій і більшості північних областей місцями невеликий дощ із мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний із переходом у західній частині на північно-західний, 5-10 м/сек.

В Україні похолодає до -8

Температура повітря вночі опуститься до -3, у східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 3-8 градусів морозу; вдень +4...+9, у західних і південно-західних областях +10...+13 тепла; в Карпатах вночі -3...-8 морозу, вдень близько 0.

У Києві 17 березня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/сек. Температура вночі близько 0, вдень +6...+8.

Погода в Україні 17 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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