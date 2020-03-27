Головна Новини
27 березня • оновлено в 07:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Синоптики пообіцяли потепління в Україні: свіжий прогноз і карта

2.4т
Читати матеріал російською

Погода в Україні в п'ятницю, 27 березня, буде помірно теплою і сухою. Повітря прогріється до +18.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Найхолодніше буде на заході країни. Мінімальні -5 чекають жителів Буковини. Найтепліше буде на Закарпатті. В Ужгороді температура прогріється до +18 вдень, вночі очікується до +1 тепла. В цілому в західних областях стовпчики термометра піднімуться до +13...+14 тепла. Вночі очікується до -3.

Прогноз погоди 27 березня: синоптики пообіцяли потепління в Україні

Прогноз погоди 27 березня: синоптики пообіцяли потепління в Україні

gismeteo.ua

У центрі України трохи тепліше. Очікується до +14 тепла вдень і -2 морозу вночі. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

На півночі країни вдень до +15 і -3 вночі. Опадів не прогнозують.

Погода в Україні 27 березня

Погода в Україні 27 березня

Скріншот

У південних регіонах і на сході України – в Донецькій і Луганській областях – місцями можливі пориви вітру 15-18 м/сек. Температура вночі від -3 до +2, на крайньому півдні країни до +5 тепла. Вдень стовпчики термометра піднімуться до +16 градусів тепла.

У Києві 27 березня вдень від +13 до +15, вночі 0...-2, дощі не передбачаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень у Україні видасться прохолодним і дощовим, а теплу погоду доведеться почекати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги