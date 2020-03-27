Погода в Україні в п'ятницю, 27 березня, буде помірно теплою і сухою. Повітря прогріється до +18.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Найхолодніше буде на заході країни. Мінімальні -5 чекають жителів Буковини. Найтепліше буде на Закарпатті. В Ужгороді температура прогріється до +18 вдень, вночі очікується до +1 тепла. В цілому в західних областях стовпчики термометра піднімуться до +13...+14 тепла. Вночі очікується до -3.
Прогноз погоди 27 березня: синоптики пообіцяли потепління в Україні
gismeteo.ua
У центрі України трохи тепліше. Очікується до +14 тепла вдень і -2 морозу вночі. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.
На півночі країни вдень до +15 і -3 вночі. Опадів не прогнозують.
Погода в Україні 27 березня
Скріншот
У південних регіонах і на сході України – в Донецькій і Луганській областях – місцями можливі пориви вітру 15-18 м/сек. Температура вночі від -3 до +2, на крайньому півдні країни до +5 тепла. Вдень стовпчики термометра піднімуться до +16 градусів тепла.
У Києві 27 березня вдень від +13 до +15, вночі 0...-2, дощі не передбачаються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень у Україні видасться прохолодним і дощовим, а теплу погоду доведеться почекати.
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