Погода в Україні в новорічну ніч: прогноз синоптиків

У ніч на Новий рік майже на всій території України будуть невеликі морози, без опадів, в північно-західних областях очікуються дощі з мокрим снігом.
За даними Укргідрометцентру, в Києві в ніч на 1 січня температура становитиме вночі -4 ...-2, вдень -1...+1.
У Львові вночі -3...-1, вдень 0...+2, без опадів.
В Одесі вночі -5...-3, удень +1...+3, мінлива хмарність.
У Дніпрі в понеділок вночі -8...-6, вдень -3...-1, без опадів.
У Харкові опадів не очікується. Вночі -12...-10, удень -6...-4.
У Карпатах у понеділок вночі -4...-2, вдень -1...+1, без опадів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували аномально теплий січень в Україні.
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