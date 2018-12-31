Погода в Україні в новорічну ніч: прогноз синоптиків

У ніч на Новий рік майже на всій території України будуть невеликі морози, без опадів, в північно-західних областях очікуються дощі з мокрим снігом.

За даними Укргідрометцентру, в Києві в ніч на 1 січня температура становитиме вночі -4 ...-2, вдень -1...+1.

У Львові вночі -3...-1, вдень 0...+2, без опадів.

В Одесі вночі -5...-3, удень +1...+3, мінлива хмарність.

У Дніпрі в понеділок вночі -8...-6, вдень -3...-1, без опадів.

У Харкові опадів не очікується. Вночі -12...-10, удень -6...-4.

У Карпатах у понеділок вночі -4...-2, вдень -1...+1, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували аномально теплий січень в Україні.