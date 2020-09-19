Погода в Україні в неділю порадує сонцем і теплом, – синоптикиня

Погода в Україні у неділю, 20 вересня, буде сонячною і порівняно теплою, хоч вночі температура опуститься подекуди до 0-3 градусів.

Про це в Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що найближчої ночі очікується +4+9 градусів, на Півдні до +10+14 градусів, а в північних областях та на північному сході України можливі заморозки.

Водночас, за словами Діденко, опадів не очікується.

"Потужна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску аж з Атлантики досягне і України - антициклон Manfred блокуватиме опади", – зазначила вона.

Також синоптикиня повідомила, що впродовж дня в Україні очікуються +20+24 градуси. Нижча температура повітря буде лише в Чернігівській, Сумській та Харківській областях – місцями +17+19 градусів.

"У Києві неділя світитиме сонцем. Ніч – холодна, +5+7 градусів, але вдень передбачається близько +20 градусів", – додала Діденко.

Також синоптикиня потішила новиною, що майже весь тиждень, в Україні буде класичне "бабине літо" – сонце і тепла погода, до +22+28 градусів. Дощі з'являться у наступні суботу-неділю, зауважила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL: