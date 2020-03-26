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26 березня • оновлено в 16:31
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Квітень Україні буде холодним і дощовим: прогноз синоптика

1.7т
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Квітень Україні видасться прохолодним і дощовим, теплої погоди доведеться почекати.

Такий прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач у коментарі "Фактам".

"На початку квітня буде прохолодна погода, пройдуть невеликі дощі. В середині першої декади показники температури почнуть зростати. Після 10 квітня потепління продовжитьсяз невеликими перервами на кілька днів, ночами можливі заморозки. Невелике потепління прийде перед Великоднем (19 квітня.Ред.), але буде вітряно", – розповів він.

Квітень Україні буде холодним і дощовим

Квітень Україні буде холодним і дощовим

За розрахунками синоптика, опади протягом цього періоду будуть незначними. А ось третя декада квітня принесе більше дощів. Значного підвищення температури не очікується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня 2020 року українцям варто очікувати зміни погоди – по всій країні різко похолодає. Температурний мінімум складе -6°С вночі.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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