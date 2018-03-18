Погода в Україні: став відомий прогноз на початок нового тижня

У неділю, 18 березня, в Україні очікується холодна погода і продовження снігопадів, які почнуть зміщуватися з західної частини країни в східну. Аналогічна погода збережеться в більшості регіонів і в перший день нового робочого тижня, 19 березня.

Відносно невелике потепління в країну прийде тільки у вівторок, 20 березня, свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Повертаючись до 18 березня, слід зазначити, що сніжити в цей день не буде тільки в декількох областях України, а саме - на Сумщині, Чернігівщині та в тимчасово окупованому Криму. Що стосується температурних показників, то стовпчик термометра в неділю вдень опуститься до 6-8 градусів морозу на заході, півночі та в центрі України, до 1-3 градусів морозу в південних і східних регіонах і до 7-9 градусів морозу в Києві.

Інфографіка: Укргідрометцентр

Що стосується прогнозу на 19 березня, то він залишиться практично незмінним у порівнянні з попереднім днем ​​для більшості областей. Однак Чернігівську та Сумську області в цей день повинні знову накрити снігопади.

У вівторок, 20 березня, в Україні вже повернеться невелике потепління. Так, на півночі припиняться опади і залишиться лише хмарність, а на заході мороз знизиться до 1 градуса. Аналогічна ситуація буде спостерігатися на півночі та в центрі країни. Максимально можливий мороз там 20 березня - це 3 градуси. На сході і півдні прогнозують від 0 до 3 градусів морозу, а на півдні - від 3 морозу до 1 градуса тепла.

21 березня температурні показники не зміняться практично по всій країні, чого не можна сказати про ситуацію з опадами - сніг випаде всюди, крім західних регіонів.

Як повідомляв "Обозреватель", синоптик Наталія Діденко заявила, що стійке потепління прийде в Україну лише 26 березня.