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17 листопада • оновлено в 07:47
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Накриють морози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

3.8т
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Починаючи з нового тижня (з понеділка, 18 листопада), в Україні буде спостерігатися поступове зниження температури.

Про це свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру. При цьому в неділю, 17 листопада, по всій території країни збережеться хмарна погода без опадів.

Найтепліше буде на півдні та заході – від +10 до +13 градусів (на Закарпатті та в Одеській області до +18), а вночі температура повітря опуститься до 4-7 тепла (на Закарпатті та в Одеській області до +8...+10 градусів).

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Ілюстрація

Ілюстрація

На півночі й у центрі вдень буде від 8 до 11 тепла, в нічний час доби трохи прохолодніше – від +3 до +6 градусів.

На сході буде найбільш прохолодна погода. Вдень стовпчики термометрів у східних регіонах покажуть 6-9 тепла, вночі – близько 1 градуса морозу.

Накриють морози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Скріншот

18 листопада буде сухо і хмарно по всій Україні. Очікується +10...+12 тепла на півдні і заході країни, від 6 до 9 із відміткою "плюс" на півночі та в центрі і близько 5-7 тепла вдень і 1 градус морозу вночі в східних регіонах.

Накриють морози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Скріншот

У вівторок, 19 листопада, морозна погода вночі буде вже також у ряді центральних областей та на півночі країни. На сході буде до 2 градусів морозу.

Накриють морози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

  • Синоптики попереджали, що в листопаді в Україну повернеться аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

  • Справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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