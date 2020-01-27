Ідуть дощі і мокрий сніг: синоптики розповіли про зміну погоди в Україні

У понеділок, 27 січня, в Україну прийдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, проте на частини територій все ж збережеться суха і сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Мокро буде в основному в західних регіонах.

У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Рівненській областях України вдень очікується мокрий сніг. Вночі стовпчик термометра опуститься до -1... +1 градуса, а вдень покаже 2-7 градусів тепла. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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У центральній частині України протягом доби ясно, без опадів. Стовпчик термометра вночі покаже -1... +1, вдень температура підвищиться до +2... +5. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

У східних регіонах 27 січня без опадів і сонячно. Температура повітря -2... 0 градусів вночі і +5... +7 днем. Вітер західний зі швидкістю 5-10 м/с.

На півдні України сонячно і без опадів протягом доби. Лише в Одеській області вдень дощ. Ртутний стовпчик покаже -1... + 3 градуси вночі і +3... +6 градусів вдень. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

На півночі протягом ночі очікують очікують -1... +1 градус. Вдень стовпчик термометра покаже +2... +5 градусів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У столиці 27 січня очікується -1... +1 вночі і 3-5 градусів тепла вдень. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Без опадів.

Погода в Україні 27 сiчня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

Прогноз щодо України різко змінили. Синоптики повідомили, що весна прийде вже в лютому.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що в Україні лише в другій половині лютого очікується суттєве похолодання і довгоочікувана поява снігу.

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