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27 січня • оновлено в 06:03
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Ідуть дощі і мокрий сніг: синоптики розповіли про зміну погоди в Україні

1.5т
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У понеділок, 27 січня, в Україну прийдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, проте на частини територій все ж збережеться суха і сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Мокро буде в основному в західних регіонах.

У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Рівненській областях України вдень очікується мокрий сніг. Вночі стовпчик термометра опуститься до -1... +1 градуса, а вдень покаже 2-7 градусів тепла. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Ідуть дощі: синоптики розповіли про зміну погоди

Ідуть дощі: синоптики розповіли про зміну погоди

polemika.com.ua

У центральній частині України протягом доби ясно, без опадів. Стовпчик термометра вночі покаже -1... +1, вдень температура підвищиться до +2... +5. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

У східних регіонах 27 січня без опадів і сонячно. Температура повітря -2... 0 градусів вночі і +5... +7 днем. Вітер західний зі швидкістю 5-10 м/с.

На півдні України сонячно і без опадів протягом доби. Лише в Одеській області вдень дощ. Ртутний стовпчик покаже -1... + 3 градуси вночі і +3... +6 градусів вдень. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

На півночі протягом ночі очікують очікують -1... +1 градус. Вдень стовпчик термометра покаже +2... +5 градусів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У столиці 27 січня очікується -1... +1 вночі і 3-5 градусів тепла вдень. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Без опадів.

Погода в Україні 27 сiчня

Погода в Україні 27 сiчня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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