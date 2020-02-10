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10 лютого • оновлено в 08:00
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До -23: синоптик назвав топ-10 найхолодніших місць в Україні взимку-2020

2.5т
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Ніч із 8 на 9 лютого стала найхолоднішою в Україні за поточну зиму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

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Синоптик назвав найбільш "зимові" міста в Україні

Синоптик назвав найбільш "зимові" міста в Україні

Ілюстрація

"На північному заході Харкова температура опустилася до -16,7°С (на метеостанції міста -15,2°С). Дані з мого електронного термографа RC-5, який знаходився далеко від дому на висоті близько 180 см", – написав він.

Найхолодніше в Україні було в Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській і Харківській областях.

Так, у селищі Кирилівка в Запорізькій області температура опустилася до -23,2°С.

Перелік 10 міст із найбільш низькими температурами:

До -23: синоптик назвав топ-10 найхолодніших місць в Україні взимку-2020

facebook.com/mammatocumulus

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

  • Весна 2020 року в Україні настане без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

  • Погода влітку 2020-го, за прогнозом народного синоптика, здивує українців невеликої спекою та короткочасними дощами.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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