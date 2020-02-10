До -23: синоптик назвав топ-10 найхолодніших місць в Україні взимку-2020

Ніч із 8 на 9 лютого стала найхолоднішою в Україні за поточну зиму.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.
Синоптик назвав найбільш "зимові" міста в Україні
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"На північному заході Харкова температура опустилася до -16,7°С (на метеостанції міста -15,2°С). Дані з мого електронного термографа RC-5, який знаходився далеко від дому на висоті близько 180 см", – написав він.
Найхолодніше в Україні було в Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській і Харківській областях.
Так, у селищі Кирилівка в Запорізькій області температура опустилася до -23,2°С.
Перелік 10 міст із найбільш низькими температурами:
facebook.com/mammatocumulus
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.
Весна 2020 року в Україні настане без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.
Погода влітку 2020-го, за прогнозом народного синоптика, здивує українців невеликої спекою та короткочасними дощами.
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