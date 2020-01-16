Прийде швидка весна: з'явився несподіваний прогноз на зиму в Україні

Взимку українців чекає мінлива погода: різкі перепади температур, кілька сплесків морозів і навіть дощі.

Такий прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач, пишуть "Факти".

"Перше півріччя 2020 року в міру вологим, друге – дуже посушливим. У другій декаді січня вночі невеликі морози і практично постійні плюси днем. Зрідка опади, навіть дощі", – розповів він.

З'явився несподіваний прогноз на зиму в Україні tv.ua

Початок третьої десятиденки, за розрахунками синоптика, буде холодним. Після цього на день-два потеплішає і до кінця місяця буде достатньо комфортно, сильних морозів не передбачається. Опади несуттєві.

Лютий же, за словами Деркача, здивує раннім приходом весни, проте тепло протримається недовго.

"На початку першої декади лютого збережуться невеликі морози, а далі прийде відлига, хоча і на короткий час. Уже до кінця першої десятиденки температури знизяться. У другій декаді очікується нетипова для лютого погода – буде панувати швидка весна. І тільки до кінця місяця зима нагадає про себе", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15° вночі, а поки на українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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