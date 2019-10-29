Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 08:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

До -5 і сніг: названі дати серйозного похолодання в Україні

1.1т Читати матеріал російською

В Україну йде суттєве похолодання, зокрема, в середу, 30 жовтня, вночі, очікуються заморозки до -5 °, а на Півдні – близько нуля.

На цих вихідних нічна температура коливатиметься від -1 ° до -6 °. Північний Захід і північ більш прохолодні, на Півдні 1-2° нижче нуля. У Карпатах при цьому, за словами синоптиків, можливі опади у вигляді снігу, передає "ТСН".

Відзначається, що українці вже інтенсивно готуються до настання холодів. Наприклад, водії поступово змінюють колеса на зиму.

Заморозки в Україні

Заморозки в Україні

Ілюстрація

У цей же час в Одесі ще до сих пір відпочивають туристи. Там температура повітря до + 16°, води + 14°. На воді штиль, а з морвокзалу днями відновили прогулянки катерами.

Медики радять, що з настанням холодів потрібно подбати про зміцнення імунітету і гігієну. Вони рекомендують кожні дві-три години провітрювати приміщення, дбати про чистоту рук, стежити за режимом сну, добре харчуватися і уникати стресових ситуацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну у вівторок, 29 жовтня, йде холодна і місцями дощова погода. Синоптики також попередили про появу мокрого снігу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel