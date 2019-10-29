До -5 і сніг: названі дати серйозного похолодання в Україні

В Україну йде суттєве похолодання, зокрема, в середу, 30 жовтня, вночі, очікуються заморозки до -5 °, а на Півдні – близько нуля.

На цих вихідних нічна температура коливатиметься від -1 ° до -6 °. Північний Захід і північ більш прохолодні, на Півдні 1-2° нижче нуля. У Карпатах при цьому, за словами синоптиків, можливі опади у вигляді снігу, передає "ТСН".

Відзначається, що українці вже інтенсивно готуються до настання холодів. Наприклад, водії поступово змінюють колеса на зиму.

Заморозки в Україні Ілюстрація

У цей же час в Одесі ще до сих пір відпочивають туристи. Там температура повітря до + 16°, води + 14°. На воді штиль, а з морвокзалу днями відновили прогулянки катерами.

Медики радять, що з настанням холодів потрібно подбати про зміцнення імунітету і гігієну. Вони рекомендують кожні дві-три години провітрювати приміщення, дбати про чистоту рук, стежити за режимом сну, добре харчуватися і уникати стресових ситуацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну у вівторок, 29 жовтня, йде холодна і місцями дощова погода. Синоптики також попередили про появу мокрого снігу.

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