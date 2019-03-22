Погода в Україні на вихідних: синоптики дали дощовий прогноз

В Україні на вихідних 23-24 березня в більшості областей пройдуть дощі, а вночі можливі заморозки. Середня денна температура складе +8 градусів.

Найхолодніше в суботу буде на сході. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Харківській, Донецькій і Луганській областях буде сніг з дощем, в Запорізькій області та в Криму ‒ дощ.

В інших областях буде без опадів, проте хмарно. Нічні заморозки прогнозуються у всіх областях, крім Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської.

Погода в Україні 23 березня Укргідрометцентр

24 березня опади перемістяться зі сходу на захід і північ країни. Дощі прогнозуються в Києві, Чернігові, Рівному, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Тернополі та Хмельницькому.

Також в більшості областей вночі будуть заморозки. Удень по всій території буде в середньому +8...+10, і тільки в Луганській області максимально +5.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Тим часом на популярних курортах Туреччини цими вихідними буде близько +20, а в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) до +27 і без опадів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні вже з 26 березня, прийде хвиля похолодання. Також в деяких областях можливий мокрий сніг.

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