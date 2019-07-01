Погода в Україні на липень 2019: з'явився аномальний прогноз

У липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса у цьому році знову поб'є рекорди.

Як повідомляє Укргідрометцентр, середня місячна температура передбачається 20-24,5° тепла, в гірських районах 16-17°, що на 1,1-2,5° вище від середніх багаторічних значень.

"Місячна кількість опадів очікується 40-105 мм, у Карпатському регіоні 108-195мм, що в межах середніх багаторічних значень", – сказано в повідомленні.

Погода в липні в Україні Ілюстративне фото

Також надана коротка кліматична характеристика липня:

"Абсолютний максимум температури повітря 31-39,7°, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41°, у гірських районах 24-30°. Абсолютний мінімум температури 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла. середня місячна кількість опадів 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській і Хмельницькій 103-184 мм, на півдні країни місцями 29-47 мм ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в липні в Україну після невеликого похолодання прийде справжня літня спека, яку розбавлять грозові дощі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал