Зима скасовується: синоптики спрогнозували рекордну зміну погоди в Україні

В Україні вже 10 січня після різдвяних морозів знову прийде хвиля потепління до +6.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок, 7 січня, в країні буде все ще морозно і досить похмуро.

Опади малоймовірні, лише на сході та в Криму можливий мокрий сніг із дощем. Температура повітря від -1 до +1, на заході і в Криму від 0 до +3 тепла.

Синоптики спрогнозували рекордне потепління 24.kz

Погода в Україні 7 січня

8 січня в Україну прийде антициклон. Нічний мороз від -4 до -8 пошириться з західних областей в інші регіони, в Криму -1 ... -3. Вдень температура повітря підвищиться до 0 ... +4. Опади малоймовірні, мінлива хмарність.

Погода в Україні 8 січня

Вже 9 січня погода почне змінюватися. На північний кордон країни прийде циклон і принесе мокрий сніг із дощем, а нічні морози покинуть зону з опадами.

Погода в Україні 9 січня

10 січня очікується потепління вже по всій Україні. Вночі від +2 до -2, на Закарпатті до -4, а в Криму до +3. Днем аномальні для січня +3 ... +6 на заході і півдні. На півночі, сході і в центрі дощі з мокрим снігом при температурі від -1 до +4.

У суботу, 11 січня, синоптична ситуація суттєво не зміниться.

Погода в Україні 10 січня

Погода в Україні 11 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

У 2020 році слід очікувати холодну і сніжну зиму, пізню весну, прохолодне і дощове літо і осінь із морозною погодою.

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