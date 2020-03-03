У більшості регіонів України в середу, 4 березня, буде дуже тепло, однак в деяких областях підуть дощі і навіть мокрий сніг.

Вдень температура повітря досягне 13-17 градусів тепла, на півдні ще тепліше – 20-22, повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру у Facebook (щоб подивитися всі карти, проскрольте новина до кінця).

Карта температури повітря facebook.com/ukrgmc.official

"Таке потепління обумовлено потужною адвекцією тепла (надходженням теплих повітряних мас) з півдня", – пояснили синоптики.

Водночас на крайньому заході буде куди холодніше. Атмосферні фронти принесуть у цю частину країни дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

Карта температури повітря facebook.com/ukrgmc.official

Карта температури повітря facebook.com/ukrgmc.official

Прогноз погоди на 4 березня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.

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