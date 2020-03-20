На вихідних, 21-22 березня, в Україні настануть заморозки й погода нагадає зимову.

Такий прогноз зробила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. "В Україну забіжить арктичне повітря. Температура почне знижуватися", – написала вона.

У суботу, 21 березня, очікується протягом дня +4...+9 градусів, на сході +7...+12, а на півдні +9...+14.

Погода на вихідних: в Україні похолодає УНІАН

У неділю, 22 березня, вдень стовпчики термометрів покажуть +1...+5 градусів, на півдні до +9. Весь наступний тиждень у країні будуть триматися заморозки.

"Зима від нас втече, підібгавши хвоста, з четверга – 26-го березня почнеться потепління", – пообіцяла Діденко.

Синоптикиня зазначила, що в суботу-неділю в Україні внаслідок діяльності атмосферних фронтів переважатиме волога погода – дощ і мокрий сніг. Також можливий сильний вечір.

У Києві на вихідних також очікуються періодичні опади: дощ, потім мокрий сніг. У столиці похолодає до +6...+7. У неділю, 22 березня, вже до +3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко попередила, що погода на вихідних зіпсується через антициклон "Юрген".

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