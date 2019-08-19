Погода в Тернополі: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Тернополі з 19 по 25 серпня буде теплою і сонячною. Вдень температура в місті буде коливатися в районі 30 градусів вище нуля.

У п'ятницю перед Днем незалежності, за прогнозами синоптиків, Тернопіль очікують короткочасні дощі. Втім, у вихідні знову розпогодиться.

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Тернополі з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Тернополі sinoptik.ua

Прогноз погоди в Тернополі gismeteo.ua

Прогноз погоди в Тернополі meteoprog.ua

Прогноз погоди в Тернополі meteo.ua

Прогноз погоди в Тернополі accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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