Вдарить -27 морозу! Синоптики здивували прогнозом погоди на січень в Україні

Уже в січні в Україні може встановиться справжня зимова погода – похолодати до 20 градусів морозу.

Принаймні, про це свідчить прогноз синоптиків на сайті Gismeteo. Судячи з даних ресурсу, перша декада січня буде досить теплою – вдень температура буде коливатися на рівні нуля, можливий лише невеликий мороз.

Вже 16 числа вдарить перший сильний "мінус" (-6...-11 градусів). Після двох днів відносного потепління 19 і 20 січня (від -1...-3 до -5...-8) холод буде посилюватися.

Новини Синоптики дали точний прогноз погоди в Україні до кінця новорічного тижня

Ілюстрація. Мороз Спутник

Так, 23-24 січня прогнозується температура на рівні -20...- 27 градусів. У кінці першого місяця 2020 року морози будуть уже не такими сильними.

Прогноз від Gismeteo Скріншот

Зазначимо, що інші погодні ресурси дають не такі категоричні прогнози на місяць.

За даними сайту Meteoprog, середньомісячні показники температури перевищать багаторічні значення на два градуси. Опади будуть переважно у вигляді дощу або мокрого снігу.

Прогноз погоди від Meteoprog (на два тижні) Скріншот

Meteo.ua також показує теплішу погоду в Києві на місяць:

Прогноз від Meteo.ua Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з'явився точний прогноз погоди в Україні на Святвечір і Різдво.

Також українська синопткиня Наталія Діденко розповіла про погоду на четвер, 2 січня.

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