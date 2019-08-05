Погода в Одесі: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Одесі з 5 по 11 серпня обіцяє бути спекотною. Температура повітря коливатиметься в районі 28-30 градусів вище нуля.

Однак все синоптики сходяться на тому, що на початку тижня Одесу накриють серйозні грози та сильні дощі. Втім, вітер буде помірним, а на нові шторми і смерчі очікувати не варто.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Одесі Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Одесі Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Одесі Meteoprog.ua

Синоптик Наталія Діденко обіцяє загальне потепління по всій Україні, яке прийде і в Одесу. "Вже з вівторка повітря почнеться прогріватися, завтра очікується 20-27 градусів... Далі – вище. І в середині тижня вже будемо хекати і червоніти через 30 градусів", – запевнила вона.

Прогноз погоди в Одесі Meteo.ua

Прогноз погоди в Одесі Accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу 3 серпня Одесу накрило сильною зливою, яка буквально затопила місто.

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