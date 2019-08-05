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Погода в Одесі: прогноз на 5-11 серпня

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Погода в Одесі з 5 по 11 серпня обіцяє бути спекотною. Температура повітря коливатиметься в районі 28-30 градусів вище нуля.

Однак все синоптики сходяться на тому, що на початку тижня Одесу накриють серйозні грози та сильні дощі. Втім, вітер буде помірним, а на нові шторми і смерчі очікувати не варто.

Новини
Погодний апокаліпсис в Одесі: озвучений прогноз

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

Meteoprog.ua

Синоптик Наталія Діденко обіцяє загальне потепління по всій Україні, яке прийде і в Одесу. "Вже з вівторка повітря почнеться прогріватися, завтра очікується 20-27 градусів... Далі – вище. І в середині тижня вже будемо хекати і червоніти через 30 градусів", – запевнила вона.

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

Meteo.ua

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

Accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу 3 серпня Одесу накрило сильною зливою, яка буквально затопила місто.

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Читайте всі новини по темі "Погода в Одесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в Одесі Прогноз погоди
Місце
Україна Одеса
Тег
погода
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