Погода в Одесі: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Одесі з 19 по 25 серпня буде сонячною. Вдень температура в місті буде підніматися вище 32 градусів тепла.
Синоптики обіцяють, що море в Одесі прогріється до 20 градусів. Найспекотнішим днем тижня в Одесі будет п'ятниця – до 37 градусів вище нуля.
19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 19 по 25 серпня.
Прогноз погоди в Одесі
sinoptik.ua
Прогноз погоди в Одесі
gismeteo.ua
Прогноз погоди в Одесі
meteoprog.ua
Прогноз погоди в Одесі
meteo.ua
Прогноз погоди в Одесі
accuweather.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.
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