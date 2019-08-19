Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Погода в Одесі: прогноз на 19-25 серпня

211 Читати матеріал російською

Погода в Одесі з 19 по 25 серпня буде сонячною. Вдень температура в місті буде підніматися вище 32 градусів тепла.

Синоптики обіцяють, що море в Одесі прогріється до 20 градусів. Найспекотнішим днем тижня в Одесі будет п'ятниця – до 37 градусів вище нуля.

Новини
В Одесі в готелі заживо згоріли 9 осіб: усі подробиці

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

sinoptik.ua

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

gismeteo.ua

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

meteoprog.ua

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

meteo.ua

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Погода в Одесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в Одесі Прогноз погоди
Місце
Україна Одеса
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...