Погода в Одесі: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Одесі з 19 по 25 серпня буде сонячною. Вдень температура в місті буде підніматися вище 32 градусів тепла.

Синоптики обіцяють, що море в Одесі прогріється до 20 градусів. Найспекотнішим днем тижня в Одесі будет п'ятниця – до 37 градусів вище нуля.

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Одесі sinoptik.ua

Прогноз погоди в Одесі gismeteo.ua

Прогноз погоди в Одесі meteoprog.ua

Прогноз погоди в Одесі meteo.ua

Прогноз погоди в Одесі accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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