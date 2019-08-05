Погода в Херсоні: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Херсоні з 5 по 11 серпня буде мінливою, але все ж таки теплою. Температура повітря, впевнені синоптики, буде коливатися в районі 24-29 градусів тепла.
У понеділок і п'ятницю Херсон очікують сильні грози. Найспекотнішими і сухими днями в Херсоні стануть вихідні.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Херсоні з 5 по 11 серпня.
Прогноз погоди в Херсоні
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Херсоні
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Херсоні
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Херсоні
Meteo.ua
Прогноз погоди в Херсоні
Accuweather.com
Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.
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