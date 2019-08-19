Погода в Харкові: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Харкові з 19 по 25 серпня буде спекотною. Синоптики впевнені, що весь тиждень температура повітря вдень буде коливатися в районі 26-32 градусів.
Друга половина тижня буде хмарною, але на День незалежності, в суботу 24 серпня, хмари розійдуться.
19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 19 по 25 серпня.
Прогноз погоди в Харкові
sinoptik.ua
Прогноз погоди в Харкові
gismeteo.ua
Прогноз погоди в Харкові
meteoprog.ua
Прогноз погоди в Харкові
meteo.ua
Прогноз погоди в Харкові
accuweather.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.
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