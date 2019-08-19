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Погода в Харкові: прогноз на 19-25 серпня

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Погода в Харкові з 19 по 25 серпня буде спекотною. Синоптики впевнені, що весь тиждень температура повітря вдень буде коливатися в районі 26-32 градусів.

Друга половина тижня буде хмарною, але на День незалежності, в суботу 24 серпня, хмари розійдуться.

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19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

gismeteo.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

meteoprog.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

meteo.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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Читайте всі новини по темі "Погода в Харкові" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в Харкові Прогноз погоди
Місце
Україна Харків
Тег
погода
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