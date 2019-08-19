Погода в Харкові: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Харкові з 19 по 25 серпня буде спекотною. Синоптики впевнені, що весь тиждень температура повітря вдень буде коливатися в районі 26-32 градусів.

Друга половина тижня буде хмарною, але на День незалежності, в суботу 24 серпня, хмари розійдуться.

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Харкові sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харкові gismeteo.ua

Прогноз погоди в Харкові meteoprog.ua

Прогноз погоди в Харкові meteo.ua

Прогноз погоди в Харкові accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!