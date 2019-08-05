Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Погода у Вінниці: прогноз на 5-11 серпня

848 Читати матеріал російською

Погода в Вінниці з 5 по 11 серпня буде хмарною. Проте, літо триває, тому температура повітря не опуститься нижче 21 градуса тепла.

Тиждень почнеться для Вінниці грозою. Після перерви на вівторок і середу, грозова злива повернеться в четвер. А ось вихідні, нехай і похмурі, пройдуть без опадів, запевняють синоптики.

Новини
Летіли на маленькій висоті: вінничан стривожила військова авіація

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Вінниці з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

Meteoprog.ua

Новини
Спека повертається: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні
Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

Meteo.ua

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Вінниця
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel