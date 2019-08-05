Погода у Вінниці: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Вінниці з 5 по 11 серпня буде хмарною. Проте, літо триває, тому температура повітря не опуститься нижче 21 градуса тепла.

Тиждень почнеться для Вінниці грозою. Після перерви на вівторок і середу, грозова злива повернеться в четвер. А ось вихідні, нехай і похмурі, пройдуть без опадів, запевняють синоптики.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Вінниці з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Вінниці Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Вінниці Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Вінниці Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Вінниці Meteo.ua

Прогноз погоди в Вінниці Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!