Коли закінчиться бабине літо в Україні: синоптики озвучили несподіваний прогноз

Гідрометцентр України прогнозує поступове зниження температури на всій території країни.

До вихідних 26-27 жовтня температура повітря знизиться в середньому на 5 градусів. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, поки що немає підстав говорити про закінчення "бабиного літа" – воно триватиме ще, як мінімум, 7 днів.

Бабине літо в Україні триватиме, як мінімум, ще тиждень

"Нового похолодання поки що не видно. Просто поступове зниження температури по всій території України. Тільки в кінці тижня можуть пройти невеликі дощі в західних областях, але це не вплине на ситуацію загалом", – пояснив синоптик.

"Така погода, "бабине літо", буде зберігатися до кінця наступного тижня. Десь буде більше хмарності, десь менше, тумани, але різкої зміни в погоді не очікується", – спрогнозував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше начальник Гідрометцентру України Микола Кульбіда розповів, що "бабине літо" в Україні буде затяжним.

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