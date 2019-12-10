Погода на Різдво в Україні: синоптики різко змінили прогноз

Синоптики змінили прогноз на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.

Якщо раніше вони говорили про теплу зиму, то тепер заявляють про морози на православне Різдво. Про це пише tochka.net.

Наприклад, народний синоптик Леонід Горбань розповідав, що наприкінці грудня на території країни різко погіршиться синоптична ситуація. За його словами, 28-29 грудня випаде сніг, який пролежить аж до свят. А на Різдво 7 січня вдарять міцні морози: вдень приблизно -8, а вночі до -13 градусів.

Синоптики прогнозують мороз і сніг на Різдво в Україні

Солідарні з колегою і синоптики ресурсу "Метеопрог". Вони теж переконують у тому, що грудень цьогоріч буде теплішим, ніж зазвичай, але вже до кінця місяця сильно похолодає і почне сніжити.

А ось заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ГСЧС і НАН України докторка наук Вазіра Мартазінова категоричніша у своїх прогнозах. Вона запевняє, що в перші місяці зими новорічно-різдвяного снігу українцям не бачити.

"Наприкінці грудня – початку січня стійкого снігового покриву, найімовірніше, чекати не варто. Загалом його буде менше цієї зими, ніж торік, і водночас він буде зовсім іншого характеру – в основному мокрий сніг. Хуртовини чекають, але короткочасні", – зауважила метеорологиня.

Згідно з такими пронозами синоптиків, портал наводить плюсові й мінусові градуси, які, ймовірно, показуватимуть стовпчики термометрів під час православного Різдва в містах України:

Київ: від 1 до -3, похмуро з проясненнями, невеликий сніг.

Чернігів: від 0 до -4, похмуро з проясненнями, сніг.

Суми: від -4 до -10, сонячно, сніг.

Полтава: від -5 до -11, сонячно, сніг.

Харків: від -3 до -11, сонячно, сніг.

Луганськ: від -2 до -9, похмуро з проясненнями, без опадів.

Донецьк: від -2 до -9, похмуро, без опадів.

Запоріжжя: від -2 до -6, похмуро з проясненнями, без опадів.

Херсон: від 0 до -2, похмуро, без опадів.

Кропивницький: від -1 до -5, похмуро з проясненнями, без опадів.

Черкаси: від 0 до -5, похмуро з проясненнями, без опадів.

Дніпро: від -2 до -8, похмуро з проясненнями, без опадів.

Вінниця: від 3 до -1, похмуро, сніг.

Житомир: від 0 до 3, похмуро, дощ.

Хмельницький: від 1 до 3, похмуро, дощ.

Тернопіль: від 1 до 4, похмуро, дощ.

Івано-Франківськ: від 1 до 6, похмуро, дощ.

Львів: від 2 до 6, похмуро, дощ.

Луцьк: від 2 до 4, похмуро, дощ.

Рівне: від 2 до 4, похмуро, дощ.

Ужгород: від 2 до 6, похмуро, дощ.

Чернівці: від 2 до 5, похмуро, дощ.

Одеса: від -1 до 2, похмуро, дощ.

Миколаїв: від 0 до -3, похмуро, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі й США.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!