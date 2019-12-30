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30 грудня • оновлено в 15:21
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Мороз розмиють "плюси": синоптикиня дала свіжий прогноз на Новий рік в Україні

1.5т
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На Новий рік в Україні очікується дощова погода з поривами сильного вітру і плюсова температура.

Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook дала синоптикиня Наталія Діденко.

31-го грудня протягом дня мокрий сніг, місцями з дощем, випаде на Волині, в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. На решті території – без істотних опадів.

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Погода на Новий рік: з'явився свіжий прогноз

Погода на Новий рік: з'явився свіжий прогноз

Facebook Наталії Діденко

Ближче до вечора, за прогнозом Діденко, і в ніч на Новий рік, мокрий сніг пошириться на велику частину України. Тільки південь уникне істотних опадів.

"Оскільки саме вдень 31 грудня та вночі 1 січня ось цей невеликий мороз почне розмиватися слабкими "плюсами", то і сніг місцями буде переходити в дощ", – пояснила синоптикиня.

За словами Діденка, відсипатися 1 січня можна буде при похмурій погоді. Так, у центрі, на сході та півдні очікуються невеликі опади. Вдень 1 січня сухо буде на півночі та заході, а на Волині можлива навіть сонячна погода.

Погода на Новий рік: з'явився свіжий прогноз

Погода на Новий рік: з'явився свіжий прогноз

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При цьому синоптикиня звернула увагу на важливий нюанс: 31 грудня та 1 січня в Україні очікується посилення північно-західного вітру до сильного. Незважаючи на потепління, буде некомфортно.

У Києві 31 грудня вранці і в першій половині дня – без істотних опадів, далі – почнеться мокрий сніг, місцями з дощем. У новорічну ніч сніг у Києві посилиться і через потепління може переходити в дощ. Вдень 1 січня опади припиняться.

Температура повітря в столиці в ніч із 30 на 31 грудня – 1-3 градусів, вдень потеплішає до +1 +3 градусів. У ніч на 1 січня і протягом дня середи очікується до 2 градусів тепла. 31 грудня та 1 січня в Києві – сильний вітер.

Синоптик дала свіжий прогноз на Новий рік

Синоптик дала свіжий прогноз на Новий рік

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 погода
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