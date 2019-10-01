Подвійне громадянство в Україні: Москаль запропонував несподіване рішення

Україна повинна дозволити своїм громадянам мати другий паспорт, якщо йдеться про громадянство будь-якої з країн Євросоюзу, а не Росії.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його словами, подвійне громадянство – це "нові можливості для України".
"Якщо Україна обрала шлях до НАТО і вступ до Євросоюзу, і не може нас привести до ЄС, не заважайте людині робити це індивідуально. Європейський Союз не роздає паспорти, як дехто думає, наліво і направо", – зазначив ексглава ОДА .
Москаль уточнив, що у питанні подвійного громадянства він має на увазі саме "країни Європейського Союзу, а не Білорусь, Росію, Казахстан тощо", оскільки даний вектор записаний у Конституції.
"Ми російське не можемо дозволити, тому що Росія є сьогодні для нас агресором. Ми беремо паспорт громадянина Росії і теж стаємо агресором", – пояснив він.
"Паспорт – це не загроза, якщо ти член Європейського Союзу. На паспорті будь-якої країни спочатку пишуть Європейський Союз, а внизу пишеться, яка країна. По-перше, ти член і громадянин ЄС. В Євросоюзі закордонний паспорт як такий не потрібен. Є внутрішня картка, як у нас зараз дають картку замість паспорта, за цією карткою до 28 країн, включаючи Англію, їдеш спокійно і жодного закордонного паспорта не треба", – додав Москаль.
volynpost.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства.
також Київ розглядає можливість розширити дію статусу "закордонний українець" замість видачі українського громадянства як другого для етнічних українців, які проживають в інших країнах.
раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для жителів окупованих територій "Л/ДНР", а трохи пізніше – для всіх жителів Донбасу.
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