Подвійне громадянство в Україні: Москаль запропонував несподіване рішення

Україна повинна дозволити своїм громадянам мати другий паспорт, якщо йдеться про громадянство будь-якої з країн Євросоюзу, а не Росії.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його словами, подвійне громадянство – це "нові можливості для України".

"Якщо Україна обрала шлях до НАТО і вступ до Євросоюзу, і не може нас привести до ЄС, не заважайте людині робити це індивідуально. Європейський Союз не роздає паспорти, як дехто думає, наліво і направо", – зазначив ексглава ОДА .

Москаль уточнив, що у питанні подвійного громадянства він має на увазі саме "країни Європейського Союзу, а не Білорусь, Росію, Казахстан тощо", оскільки даний вектор записаний у Конституції.

"Ми російське не можемо дозволити, тому що Росія є сьогодні для нас агресором. Ми беремо паспорт громадянина Росії і теж стаємо агресором", – пояснив він.

"Паспорт – це не загроза, якщо ти член Європейського Союзу. На паспорті будь-якої країни спочатку пишуть Європейський Союз, а внизу пишеться, яка країна. По-перше, ти член і громадянин ЄС. В Євросоюзі закордонний паспорт як такий не потрібен. Є внутрішня картка, як у нас зараз дають картку замість паспорта, за цією карткою до 28 країн, включаючи Англію, їдеш спокійно і жодного закордонного паспорта не треба", – додав Москаль.

volynpost.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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