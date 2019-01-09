''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який переїхав до України, розлютив користувачів мережі постом про політику.

На своїй сторінці у Facebook він написав: "Мені до сорока років так набридло розжовувати банальні речі. Але, ок. Мабуть, доведеться писати великий пост про Порошенка. А потім і про Юлю [Тимошенко]".

"Завжди для мене було загадкою, як люди живуть у якомусь своєму світі, не бачать банальних, елементарних речей і не можуть скласти логічний ланцюжок із двох кроків", — додав Бабченко.

Аркадій Бабченко facebook.com/babchenkoa

Зі свого боку журналіст Євген Спірін досить різко відреагував на таке висловлювання.

"Ви ж дружите з Аркадієм? А передайте йому, що мені як українцю не треба нічого розжовувати. А розжовувати він може баланду в Солекамську. Або бублики на Болотній. Або, в гіршому разі, тараньку в Сизрані. І "вчитися дискутувати" я теж не хочу. Особливо з тією стороною бордюру, яка б позиція у вас там не була", — написав у Facebook він.

Спірін також дав Бабченку "дружню стару пораду, перевірену часом": "Коли справа стосується "розжовування" і порад українцям, як їм голосувати, за кого і хто правий у політиці, подивіться в свій паспорт".

Відзначимо, в коментарях думки розділилися.

"Старший російський брат" нас навчить?" "Імперські замашки пруть на повну", "А на якій підставі громадянин країни-агресора вчить українців, хто добре, а хто погано?" "Свобода слова — це основа сучасної незалежної держави! Почнете затикати рот журналістам, отримаєте Мордор у всій красі", "Якщо він для українців "розжовувати" зібрався — то я повністю згоден. Але не виключено, що це могло бути і до мокш звернуто", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бабченко назвав цілі Путіна, припустивши, що російський президент і далі буде видавлювати Україну з Азовського моря, щоб відкрити поставку води в Крим із материка.