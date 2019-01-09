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''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори

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Російський журналіст Аркадій Бабченко, який переїхав до України, розлютив користувачів мережі постом про політику.

На своїй сторінці у Facebook він написав: "Мені до сорока років так набридло розжовувати банальні речі. Але, ок. Мабуть, доведеться писати великий пост про Порошенка. А потім і про Юлю [Тимошенко]".

"Завжди для мене було загадкою, як люди живуть у якомусь своєму світі, не бачать банальних, елементарних речей і не можуть скласти логічний ланцюжок із двох кроків", — додав Бабченко.

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Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

facebook.com/babchenkoa

Зі свого боку журналіст Євген Спірін досить різко відреагував на таке висловлювання.

"Ви ж дружите з Аркадієм? А передайте йому, що мені як українцю не треба нічого розжовувати. А розжовувати він може баланду в Солекамську. Або бублики на Болотній. Або, в гіршому разі, тараньку в Сизрані. І "вчитися дискутувати" я теж не хочу. Особливо з тією стороною бордюру, яка б позиція у вас там не була", — написав у Facebook він.

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Спірін також дав Бабченку "дружню стару пораду, перевірену часом": "Коли справа стосується "розжовування" і порад українцям, як їм голосувати, за кого і хто правий у політиці, подивіться в свій паспорт".

''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори

Відзначимо, в коментарях думки розділилися.

"Старший російський брат" нас навчить?" "Імперські замашки пруть на повну", "А на якій підставі громадянин країни-агресора вчить українців, хто добре, а хто погано?" "Свобода слова — це основа сучасної незалежної держави! Почнете затикати рот журналістам, отримаєте Мордор у всій красі", "Якщо він для українців "розжовувати" зібрався — то я повністю згоден. Але не виключено, що це могло бути і до мокш звернуто", — пишуть у мережі.

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''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори
''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори
''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори
''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори
''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори
''Подивіться у свій паспорт!'' Російський журналіст розлютив українців порадами про вибори

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бабченко назвав цілі Путіна, припустивши, що російський президент і далі буде видавлювати Україну з Азовського моря, щоб відкрити поставку води в Крим із материка.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Аркадій БабченкоЄвген Спірін
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаВыборы 2019Росіяполітикасоцмережі
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Бабченко правильно делает что разжевывает. Потому как, к сожалению, тупых, дураков и придурков в Украине еще хватает. Эти недоумки и за бабу Йулю топят, которая уже показала свои способности по грабежу Украины, по продаже Украины пуйлу по дешевке (один только ее газовый контракт был для )(уйла достаточен чтобы Украину подмять -- слава Богу Порох не дал). Такие же недоумки думают что клоун Зеленский, который на потребу кацапью Украину со шлюхой сравнивал да перед КаДыровым на цирлах скакал, сможет стать Президентом. А особо борзые и наглые придурки пытаются Бабченке рот заткнуть
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Привет дебилы кастрюлеголовые, ублюдки и мрази! Расскажите мне, почему в Корваре, 55-летняя старуха, катается в шлеме к которому присобачена грёбанная жёвтно-блювотная тряпка с ленточкой евросоюза? От скудоумия? Почему один придурок на комбинезон Descente налепил тризуб и жёвтно-блювотную тряпку, а на тупой башке у него кастрюля с картой вашего свинарника, да ещё с нашим Крымом? Почему такой же болван, на комбезе от Bogner, одевающего олимпийскую сборную Германии, прихуячил на спину крупные буковки "юкрейн"? У вас на мерседесах звезды выковыривают на капотах и тризубы приваривают? Это от ущербности? Вы обижаетесь что вас с русскими путают, даже когда вы на мове хрюкаете? Да, вчера видел целый автобус поросят, с еврономером с буковками "ua". Вас уже в члены евросоюза взяли, придурки? Вот хорваты, давно уже в евросоюзе, а своих старых номеров совсем не стесняются, даже наооборот. Вот же вы дегенераты, думаете шо вся эта мулька с сининькеми ленточками со звездочками и номера приблизят вас к Европе. Да вас здесь ненавидят, и стебутся над вами, начиная от горничных, и заканчивая хозяином отеля! Только что узнал почему автобус с вашими земляками увозят за пределы курорта, чтобы не хрюкали и не воняли, после катания их увозят в хлев, внизу у горы.
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Хохлы все ждут вторжения. Раньше оправдывали это тем что Путину нужен сухопутный коридор в Крым. И никакие доводы зачем это нужно если строиться мост не помогали. Теперь вот оказывается Путину нужна пресная вода. Нет уж халявщики, Российской окупации не дождетесь. Нам не надо столько нелояльных голодранцев, с кучей долгов. Разгребайте свое дерьмо сами.
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