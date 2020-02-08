Крим залишиться без питної води: чому півострів гине з Росією

В анексованому Криму спустошені водосховища, в зв'язку з чим на півострові спостерігається гостра нестача питної води. Першими дефіцит відчули невеликі міста і селища ще кілька років тому, тепер же проблема торкнулася і великих міст.

Окупаційна "влада" Сімферополя раніше заявляла про введення погодинного графіка подачі води. Правда пізніше рішення було скасовано, так як півострову просто пощастило з опадами, але всі розуміють, що везіння тимчасове. Як живуть кримчани без води – читайте в OBOZREVATEL.

Вода по годинах

У середу, 5 лютого, жителів Сімферополя приголомшили новиною про введення погодинної подачі води. Незаконний "мер" Сімферополя Олена Проценко повідомила, що з 10 лютого холодна вода в крані буде доступна городянам вранці і ввечері, а гаряча - тільки по вихідним.

"Чиновниця" заявила, що запасів води вистачить на період від 90 до 100 днів, а все через недостачу запасів в поверхневих водоймищах.

Сімферопольське водосховище, лютий 2020 рік "Крим. Реалії"

"Запасів води в поверхневих водоймищах, які живлять Сімферополь, не достатньо, щоб цілодобово і безперебійно забезпечувати місто. Зараз необхідно максимально раціонально використовувати наявні водні ресурси", – написала вона.

Правда, на наступний день в так званій"Раді міністрів" Республіки Крим заявили, що на сьогодні в Сімферополі немає необхідності введення графіка з обмеження подачі води.

Неймовірно, але буквально за одну ніч приплив до водосховищ, що забезпечують столицю Криму, склав 732 тисяч кубометрів води, що на 140 тисяч більше, ніж за весь минулий місяць. Таким чином водосховища наповнилися в середньому на 30%, відзвітував "голова Ради міністрів" Юрій Гоцанюк.

Наскільки правдивими є заяви місцевих чиновників – невідомо, проте мешканка Сімферополя в районі Москольця пише про те, що за станом на 6 лютого воду їм відключили без всяких пояснень.

"У нас на Москольці не стало вже вчора, без жодного попередження", – написала Ольга Калиновська під постом у Проценко.

скрін

Проблема залишається

Навіть якщо сказане Гоцанюком і є правдою, то поява опадів – це лише тимчасове рішення дефіциту води.

Після анексії Криму найбільш гостро на півострові стала проблема з водою. Перекриття Північно-Кримського каналу, який забезпечував прісною водою 85% півострова, стало справжньою катастрофою. До моменту будівництва Північно-Кримського каналу півострів був напівпустелю, там немає власних запасів води, які б могли на 100% забезпечити потреби регіону.

Природно, що з 2014 року "кримській владі" довелося терміново вирішувати проблему із забезпеченням півострова прісною водою, і найшвидшим рішення стало буріння свердловин для використання підземних прісних вод. Але безконтрольний забір води призвів до засолення грунтів і ресурс закінчився дуже швидко.

Поки бурили, "чиновники" виступали і з іншими пропозиціями, так звучали думки про закупівлю систем для опріснення морської води, але з часом в Криму прийшли до висновку, що це обійдеться кримчанам надто дорого. Крім цього навіть пропонували пустити водопровідну трубу з Краснодара, але там запасів води вистачає тільки на своїх, і навряд чи місцеві жителі зрадіють введенню обмеженої подачі води через Крим.

І хоча проблема стала очевидною, коли в дрібних містах і селищах жителі безпосередньо повідомляли, що води немає, "чиновники" продовжували нахабно брехати і заявляти, що все під контролем, а кримський "спікер" навіть заявляв, що Крим більше не потребує води з Дніпра.

Але, як бачимо, все не настільки райдужно, як стверджували окупанти. У коментарі OBOZREVATEL житель Сімферополя і керівник руху "Вільний Крим" Віталій Хомутов повідомив, що нехай зараз проблема і зважилася, але вже точно не завдяки діям "влади".

"Якщо весна виявиться не багатою на опади, то влада визнає, що вже з 1 червня проблема з водою стане дуже гострою. Тому питання з обмеженням подачі води не знімається, ввести лімітовану подачу можуть у будь-який час", – говорить Хомутов.

За його словами, городяни стурбовані з цього приводу і розуміють, що проблема вододефіциту в будь-який момент може торкнутися кожного: "Головне, що люди не чують виразної відповіді, як влада збирається вирішувати цю проблему, без сподівань на опади".

Крім того, якість питної води в Криму теж бажає кращого. Очищену прісну воду кримчанам продають по 5-6 рублів за літр.

Тему з погодинною подачею води почали обговорювати і на місцевому форумі Simferopol.in. Користувачі помітили той факт, що останнім часом в місті часто відключали воду під виглядом ремонтних робіт. Тепер зрозуміло чому.

скрін

скрін

скрін

На севастопольському форум Sevastopol.info також не обійшли стороною тему припинення цілодобової подачі води. Адже зрозуміло, що якщо проблеми з водою виникають по всьому Криму, то і до них відключення теж може дійти.

Так, один з користувачів пише, обмеження з водою в Сімферополі все одно вводяться, тільки вони не афішуються.

скрін

скрін

Проблеми екології

Відсутність води в Криму – це не тільки незручності для місцевих жителів, а й велика проблема для їх здоров'я і екології півострова.

Ще все добре пам'ятають, як влітку/восени 2018 року в Армянську сталася надзвичайна подія з заводом "Кримський титан", коли людей доводилося евакуювати з міста через викиди сірчаної кислоти.

Як відомо, для виробництва продукції завод використовує сірчану кислоту, яку згодом утилізують у відкритий відстійник, наповнений водою. Через нестачу води відстійник пересох, в результаті кислота з висохлого накопичувача стала виділятися в вигляді сірчаного ангідриду, конденсуватися і випадати з росою в окрузі.

Кримський Титан

Армянськ

Роботу "Кримського титану" зупинили до з'ясування обставин. Але через півтора місяця завод знову запрацював. Люди повернулися в місто, але повторення екологічної катастрофи лише справа часу, так як води для поповнення відстійника в потрібному обсязі в Криму немає.

Як уже писалося вище, буріння свердловин призвело до засолення грунтів, а це в свою чергу негативно позначилося на сільському господарстві. Вирощування зернових, ніж раніше славився Крим, виявилося практично неможливим. У критичній ситуації знаходяться і тепличні господарства на півострові. Складнощі виникають і з розведенням худоби.

Дивіться відео на тему:

В остаточному підсумку – це все впливає на якість і вартість товарів, хоча, за словами Хомутова, ціни на продукти в Криму ростуть постійно.

Настільки тривала відсутність води в Криму, плюс безвідповідальний підхід окупаційної влади до буріння свердловин і використанні підземних вод, сильно відобразилося на екосистемі півострова. За різними оцінками, на відновлення водного балансу в Криму знадобиться від 10 до 30 років, і з кожним роком цей період зростає. В кінцевому підсумку півострову незабаром може загрожувати повна посуха.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!