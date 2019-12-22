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22 грудня • оновлено в 05:04
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"Подаруємо голуба з л*йна": Соколова висміяла Соловйова через фейк про Путіна-миротворця

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Українська журналістка Яніна Соколова яскраво потролила топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Він заявив, що президент Росії Володимир Путін нібито є найвеличнішим лідером, якому вдавалося вирішувати серйозні глобальні конфлікти.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" телеведуча відповіла на брехню скандального ведучого жорстким гумором і гострою критикою дій окупантів та їхніх прибічників (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Російське телебачення кусає саме себе за д*пу. А які такі конфлікти пан Путін вирішив? Де з його подачі настав мир? Які багаторічні конфлікти загасив Путін? Він авіаносець свій котрий рік загасити не може! Знаю, нас дивляться в Грузії, Молдові, Карабасі і Чечні. Відпишіться, як вам Путін-миротворець?" – зазначила Соколова.

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Крім того, вона жартома запропонувала країнам, що постраждали від військової агресії Росії, заснувати спеціальну нагороду для її лідера.

"Може, заснуємо спільний орден Путіна-миротворця у вигляді 100-кілограмового голуба з л*йна і подаруємо Володьці на 1 січня? Якраз до дня килимових бомбардувань Грозного", – потролила Соколова Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла цинічну заяву Путіна про те, що Україні не можна повертати контроль над кордоном на Донбасі, щоб там не трапилася "різанина Сребрениці".

Журналістка вважає, що президент РФ приїхав на "нормандський саміт" тільки для того, щоб іще більше роздути конфлікт з Україною.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Яніна Соколова Володимир Соловйов Володимир Путін
Місце
Україна
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Никудышная актриса сново вафельницу открыла? Ну-ну! Давно небыло слышно.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Окраинская так сказать журналистика пробивает новое дно. В принципе уровень обоза.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Певица гoвна и гноя свЯнина соколова
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