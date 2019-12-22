Українська журналістка Яніна Соколова яскраво потролила топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Він заявив, що президент Росії Володимир Путін нібито є найвеличнішим лідером, якому вдавалося вирішувати серйозні глобальні конфлікти.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" телеведуча відповіла на брехню скандального ведучого жорстким гумором і гострою критикою дій окупантів та їхніх прибічників (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"Російське телебачення кусає саме себе за д*пу. А які такі конфлікти пан Путін вирішив? Де з його подачі настав мир? Які багаторічні конфлікти загасив Путін? Він авіаносець свій котрий рік загасити не може! Знаю, нас дивляться в Грузії, Молдові, Карабасі і Чечні. Відпишіться, як вам Путін-миротворець?" – зазначила Соколова.

Крім того, вона жартома запропонувала країнам, що постраждали від військової агресії Росії, заснувати спеціальну нагороду для її лідера.

"Може, заснуємо спільний орден Путіна-миротворця у вигляді 100-кілограмового голуба з л*йна і подаруємо Володьці на 1 січня? Якраз до дня килимових бомбардувань Грозного", – потролила Соколова Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла цинічну заяву Путіна про те, що Україні не можна повертати контроль над кордоном на Донбасі, щоб там не трапилася "різанина Сребрениці".

Журналістка вважає, що президент РФ приїхав на "нормандський саміт" тільки для того, щоб іще більше роздути конфлікт з Україною.

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