МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Євген Комаровський
Євген Комаровський
Всі статті автора

Не учите меня любви к Родине

3.8тЧитати новину російською

- В интервью Дмитрию Гордону вы сказали про рыбалку и Путина. Сми и соцсети сошли с ума - одни одобряют ваши слова, другие ругают. Вы видели эту реакцию? Как думаете, почему такая истерика? С чем это связываете? Что бы вы всем ответили?

Также, видимо, кто-то наверху испугался, что вы пойдете на выборы - у вас репутация и поддержка людей. И, понятно, тут же запустили волну дискредитации. Что бы вы им ответили, стоит им так опасаться конкуренции с вашей стороны?

Новини
Может, Комаровский хотел утопить маленького мерзавца? А вы его травите

Отвечу тезисно.

- Никто с ума не сошел. Интервью – 2 месяца. Его посмотрели миллионы человек. Все, кого возбудили мои слова, возбудились 2 месяца назад. Все сейчас возбужденные – возбуждены целенаправленно.

- Все просто и понятно: появилась текстовая версия интервью, с фразой в заголовке "я пойду в президенты", кое-кто переполошился и решил обгадить Комаровского профилактически. Ну вы ж не поверите, что все вдруг хором и забесплатно бросились рисовать карикатуры и писать гадости везде, где только можно.

- Про мои слова. Я готов разговаривать с кем угодно и где угодно, если есть хоть малейший шанс улучшить ситуацию. Это лучше, чем стрелять и гадить друг другу на головы.

- Когда ты произносишь неоднозначную фразу, предварив ее словами "представляю, сколько на меня выльют дерьма", всегда надеешься на то, что твои друзья не будут бежать впереди паровоза с вонючими ведрами наперевес.

Новини
Осенью будет горячо. Путин сдаваться не собирается

- Очень приятно, что из 5000 моих фейсбук-друзей лишь 12 человек оказались любителями поучить меня патриотизму.

- Ужасно обидно следующее: сколько актуальных тем было поднято в интервью! Но прицепились к одной фразе… В общем, защиты на окнах не будет, кондиционеры не повесят, стул возле реанимации не поставят и гордиться будут своей показушной толерантностью.

- Знаете, почему я не пойду в президенты? Потому, что когда на меня начинается охота, так лишь 30 человек напишет добрые письма, а публично не будет поддерживать практически никто. Вроде как все вокруг сторонники войны до победного конца.

- Я конечно же узнаю, чьи деньги стоят за этой охотой. И сделаю все, чтобы мои читатели за этого человека не голосовали. Имея на сегодня 6,5 млн подписчиков в основных соцсетях, я тоже могу дать сдачи.

- Еще раз прошу: отцепитесь, не учите меня любви к Родине.

- Всех кто прочитал прошу: не позволяйте собой манипулировать. Это только начало самой мерзкой, подлой и аморальной президентской компании в истории Украины.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Євген КомаровськийЄвген Комаровський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Евгения Комаровского
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
30
10
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
"Бєда, коль сапоги начньот тачать пірожнік". Всілякі клоуни почали лізти в політику, в президенти. Пєвци ротом, скоморохи, дохтора, бубєнчікі. Одні "по заданію", щоб дискредитувати саму ідею виборів. Інші просто щоб попіаритись, нагадати про себе, бо естрадна популярність падає. Звичайно ж несуть чепухню. Отримують за це піздюлєй від нормальних людей і починають кричати про "заказную кампанію" і "палітічєскіє прєслєдаванія".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вадим
Вадим
Яркий пример того,что по телеящику показывают одних придурков..Ну лечишь ты детей-ну и лечи..Нахуя ты делишься своими мыслями о политике,о войне,об экономике?..Решил,что имеешь полное право не просто лечить,а и учить народ,получай пиздюлину и не плачь..Ты решил,что все тебе будут заглядывать в рот и одобрительно кивать?..ха-ха-ха..Ну и конечно "вишенка на торт" как у всех "политиков": кто со мною несогласен-тот враг Украины,тот проплачен,тот предатель т. д.Вывод: телек могут смотреть только потомственные дебилы..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги