- В интервью Дмитрию Гордону вы сказали про рыбалку и Путина. Сми и соцсети сошли с ума - одни одобряют ваши слова, другие ругают. Вы видели эту реакцию? Как думаете, почему такая истерика? С чем это связываете? Что бы вы всем ответили?

Также, видимо, кто-то наверху испугался, что вы пойдете на выборы - у вас репутация и поддержка людей. И, понятно, тут же запустили волну дискредитации. Что бы вы им ответили, стоит им так опасаться конкуренции с вашей стороны?

Отвечу тезисно.

- Никто с ума не сошел. Интервью – 2 месяца. Его посмотрели миллионы человек. Все, кого возбудили мои слова, возбудились 2 месяца назад. Все сейчас возбужденные – возбуждены целенаправленно.

- Все просто и понятно: появилась текстовая версия интервью, с фразой в заголовке "я пойду в президенты", кое-кто переполошился и решил обгадить Комаровского профилактически. Ну вы ж не поверите, что все вдруг хором и забесплатно бросились рисовать карикатуры и писать гадости везде, где только можно.

- Про мои слова. Я готов разговаривать с кем угодно и где угодно, если есть хоть малейший шанс улучшить ситуацию. Это лучше, чем стрелять и гадить друг другу на головы.

- Когда ты произносишь неоднозначную фразу, предварив ее словами "представляю, сколько на меня выльют дерьма", всегда надеешься на то, что твои друзья не будут бежать впереди паровоза с вонючими ведрами наперевес.

- Очень приятно, что из 5000 моих фейсбук-друзей лишь 12 человек оказались любителями поучить меня патриотизму.

- Ужасно обидно следующее: сколько актуальных тем было поднято в интервью! Но прицепились к одной фразе… В общем, защиты на окнах не будет, кондиционеры не повесят, стул возле реанимации не поставят и гордиться будут своей показушной толерантностью.

- Знаете, почему я не пойду в президенты? Потому, что когда на меня начинается охота, так лишь 30 человек напишет добрые письма, а публично не будет поддерживать практически никто. Вроде как все вокруг сторонники войны до победного конца.

- Я конечно же узнаю, чьи деньги стоят за этой охотой. И сделаю все, чтобы мои читатели за этого человека не голосовали. Имея на сегодня 6,5 млн подписчиков в основных соцсетях, я тоже могу дать сдачи.

- Еще раз прошу: отцепитесь, не учите меня любви к Родине.

- Всех кто прочитал прошу: не позволяйте собой манипулировать. Это только начало самой мерзкой, подлой и аморальной президентской компании в истории Украины.