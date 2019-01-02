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Ігор Поночевний
Ігор Поночевний
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Почему в советских фильмах уничтожали мужской образ

10.8тЧитати матеріал російською

Про чудесный фильм "Иронию судьбы". Оставляя в стороне высокие художественные качества кинокартины, хочу поговорить об уничижительных мужских образах фильма, которые (внезапно) оказываются присущи всей культурной традиции того времени. У меня есть только одно объяснение, почему из всех фильмов советской эпохи был вымаран положительный мужской персонаж, а вместо него создавался образ тряпки и слабака. Обратите внимание, каким формировался образ советского мужчины на экранах в эпоху Брежнева: в 60-70-е.

Инфантильный, безынициативный персонаж Мягкова в "Иронии судьбы" перекликается с такой же размазней в его исполнении в "Служебном романе". Герой Басилашвили в "Осеннем марафоне" – пример запутавшегося в своих отношениях персонажа, комического, безынициативного советского интеллигента.

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Возьмем героя "Москва слезам не верит" Гошу. Его несоразмерность образу главной героини породила даже фотожабы: совершенное ничтожество пристроилось к успешной, инициативной женщине, и всем ее устроило – вещь абсолютно невероятная.

Таким же мы видим героя "Утиной охоты" Вампилова, экранизированной в "Отпуске в сентябре", в исполннии Даля.

Анекдотические, нелепые, невнятные персонажи, герои, не имеющие сил противостоять судьбе и женскому выбору, формировали образ мужчины, на который только и оставалось равняться. Даже положительные герои комедий выглядят в кинофильмах того времени тряпками и инфантилами, когда ситуацию спасает счастливое стечение обстоятельств, а не их воля: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница".

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В брежневскую эпоху даже шекспировский Гамлет получает болезненно-юродивую окраску в исполнении Смоктуновского. И такой же он оказывается Робин Гуд в "Берегись автомобиля" – рефлексирующийся, запутавшийся советский интеллигент.

Взать самого героического персонажа тех лет – Штирлица. Образ, созданный актером Тихоновым, оказался настолько неправдоподобным, что породил даже слухи, будто авторы сериалы пытались эзоповым языком изобразить советскую номенклатуру, а третий рейх в сериале – это завуалированное советское ведомство.

Несмотря на то, что на роль Штрлица выбрали актера, в репертуаре которого, увы, было не столь много технических средств, и талант которого состоял, в основном, в обладании приятной внешностью, даже тут не удалось создать образ решительного, волевого, дерзкого, бескомпромиссного героя. Перед нами был все тот же советский инженер. Интеллигент, не столько, быть может, болезненно рефлексирующий, как прочие, но слишком плоский, слишком механический в своих поступках и желаниях, в результате чего создавал ощущение подделки, не характерного эпохи типажа.

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Почему же мужскими героями 60-70-х стали такие странные персонажи? Отчего на смену решительному, отважному Сане Григорьеву из "Два капитана" пришел анекдотический персонаж – слизняк и мокрица Новосельцев? Что тому причиной? Как так получилось, что в обществе сформировалась потребность на подобного персонажа?

Тут есть два объяснения: одно шутливое, второе серьезное. Первое: в эпоху культа выживающего из ума Брежнева, впадающего в маразм альфа-самца, возникла необходимость принижать героев, которые могли бы побудить следовать их примеру. Сани Григорьевы оказываются опасными конкурентами советской власти, союзниками будут Акакие Акакиевичи Башмачниковы. На их фоне даже Брежнев выглядит не таким уж комичным.

Второе объяснение, видимо, лежит в плоскости гуманистической традиции русской культуры, в русле которой потребовалось сбить чудовищный накал предшествующего ада: сталинских репрессий и невыносимой жизни на грани. В этом смысле в культурном бэкграунде формировался образ мягкого, домашнего, пластичного неагрессивного мужчины, который пока еще, быть может, не ставит цели понимать женщину, но уже делает первые шаги к этому, отказался от образа мачо, самца, который не выполняет функцию солдата, агрессора, насильника, ломающего мир под себя, берущего по своему хотению.

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Ігор ПоночевнийІгор Поночевний
Тег
кіно
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Поночевного
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Я бы добавил к заметке автора еще одну интонацию: "Ирония судьбы..." нагоняет невыносимую тоску, от которой не спасает даже высосанный из пальца "хэппи-энд". Впрочем, таковыми были все праздники в СССР - даже идейно противостоявший ему Новый Год. Я до сих пор не знаю, что хотел сказать своим фильмом настоящий мастер кино Эльдар Рязанов, блестяще справившийся в этом фильме с очень сложными творческими задачами, но очевидно одно: советскую "праздничную радость" он передал как никто другой. Идея этого киношедевра невыносима сама по себе: мрак советского бытия, причем на контрасте с самым веселым, самым беззаботным праздником, на котором все отключаются от бытия и живут ожиданием чуда. И вот вам это советское чудо: в самом натуральном его виде.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Автор полез в эту тему без подготовки. Основной тезис высосан из пальца...нельзя , выхватив два-три фильма, говорить про тенденции.Причем, фильмы хорошие,любимые. Если прежние его материалы были интересны и информативны,то последние прямо отстой! Выписался!
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Брук Сэм
Брук Сэм
Цитатат из рассказа этого "писателя" - Елда...Проснулся спустя какое-то время. Глядь – лежу на полу голый, ничего понять не могу, в окно посмотрел, а там – то ли ночь, то ли утро, не разобрать, часы, что над Николаем Чудотворцем висят, на пяти остановились, и не идут дальше. Сел за стол, выпил водки, съел капусты, смотрю – а молодец-то мой стоит и глядит в меня залупой розовой, словно смеется: -- Ну что, брат, поебался?
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