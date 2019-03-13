"Поб'ють і зґвалтують!" Екс-регіонал сплив на росТБ із лякалкою про Україну

Екс-регіонал-утікач Вадим Колесніченко заявив, що в Україні нібито влаштовують криваві розправи над тими, хто висловлює незгоду із владою.

Тому, вважає він, народ живе в тотальному страху і вже ніколи не зможе підняти повстання, подібне до Майдану. Страхітливою маячнею про жахи життя у зрадженій ним країні Колесніченко поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Колаборант висловив упевненість, що в Україні неможлива демократія, а будь-яке невдоволення тим, що відбувається в державі, люди висловлюють винятково за гроші, щоби врятуватися від злиднів.

Вадим Колесніченко Скріншот відео

"Люди поставлені на межу виживання у злиднях, вони бояться слово зайве сказати, інакше вони вилетять з роботи або залишаться без шматка хліба. Це одна частина. Друга частина страшніша. Якщо ти неправильно виступаєш, до тебе прийдуть бандити, які тебе поб'ють, дружину зґвалтують, будинок спалять", — сказав неадекватний посіпака окупантів.

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"І тільки з однієї простої причини. Якщо свого часу Гітлер своїм солдатам, яких направляв на фронт, говорив: "Позбудьтеся химери під назвою совість", то зараз можновладці своїх озброєних бандитів позбавили іншої химери — відповідальності за ті злочини, які вони коять!" — додав Колесніченко.

Крім того, він запевнив проросійську публіку в тому, що в Україні нібито більше не залишилося представників соціально активного суспільства: всі вони або вбиті, або потрапили до в'язниць, або виїхали на заробітки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Колесніченко назвав анексований Крим "щасливим квитком, який витягли, як мило з-під п'яти у лазні — і в останній вагон". Крім того, він заявив, що після окупації на півострові нібито панує відчуття "безпеки і спокою".

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