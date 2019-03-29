"Побудую греблю Симоньян!" Соколова яскраво висміяла "передвиборчий" ролик пропагандистки Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова затролила скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву за безглуздий ролик, в якому вона уявила з себе кандидата у президенти України.

Українка гостро прокоментувала його і показала кумедну пародію в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Шок! Ведучий популярного шоу на телеканалі "Росія 1" щоранку тр*хає одного із "кандидатів" у президенти України. І, судячи з усього, робить це не дуже добре", — із сарказмом прокоментувала вона безглузду витівку Скабєєвої і натякнула на негаразди з чоловіком, одіозним пропагандистом Євгеном Поповим.

Потім Соколова продемонструвала фрагмент дивного кліпу Скабєєвої і з гумором відтворила його у властивій їй манері.

"Теж хочу балотуватися, але не в якісь там президенти. Я беру вище — хочу стати Ольгою Скабєєвою. Обіцяю запрошувати в студію тільки тупих українців, зупиню вуса Пєскова на за п'ятнадцять до дванадцятої, відправлю Багдасарова в Карбіндинську ущелину, випущу з піджака Соловйова мільйон "Джмелів" у мільйон Гіві, перефарбую Кремль у зелений металік, зігану Зюганову, побудую греблю Симоньян. Хто, якщо не я?" — спародіювала вона безграмотну українську мову путінської пропагандистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчилася. Вона додала, що приблизно знає, як стабілізувати ситуацію в Україні, й із задоволенням би спробувала.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, у якому уявила з себе кандидата у президенти України. В ньому посіпака путінського режиму, крім усього, показала цілковиту нездатність говорити українською мовою, зробивши по декілька помилок майже в кожному слові.

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