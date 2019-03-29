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"Побудую греблю Симоньян!" Соколова яскраво висміяла "передвиборчий" ролик пропагандистки Путіна

1.8тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова затролила скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву за безглуздий ролик, в якому вона уявила з себе кандидата у президенти України.

Українка гостро прокоментувала його і показала кумедну пародію в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Шок! Ведучий популярного шоу на телеканалі "Росія 1" щоранку тр*хає одного із "кандидатів" у президенти України. І, судячи з усього, робить це не дуже добре", — із сарказмом прокоментувала вона безглузду витівку Скабєєвої і натякнула на негаразди з чоловіком, одіозним пропагандистом Євгеном Поповим.

Потім Соколова продемонструвала фрагмент дивного кліпу Скабєєвої і з гумором відтворила його у властивій їй манері.

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"Теж хочу балотуватися, але не в якісь там президенти. Я беру вище — хочу стати Ольгою Скабєєвою. Обіцяю запрошувати в студію тільки тупих українців, зупиню вуса Пєскова на за п'ятнадцять до дванадцятої, відправлю Багдасарова в Карбіндинську ущелину, випущу з піджака Соловйова мільйон "Джмелів" у мільйон Гіві, перефарбую Кремль у зелений металік, зігану Зюганову, побудую греблю Симоньян. Хто, якщо не я?" — спародіювала вона безграмотну українську мову путінської пропагандистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчилася. Вона додала, що приблизно знає, як стабілізувати ситуацію в Україні, й із задоволенням би спробувала.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, у якому уявила з себе кандидата у президенти України. В ньому посіпака путінського режиму, крім усього, показала цілковиту нездатність говорити українською мовою, зробивши по декілька помилок майже в кожному слові.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ваш министер Аваков вааще вашей мовой не владеет. Наверное, сложно для него... Почему-то не слышу смеха?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Шок! Ведущий популярного шоу на телеканале "Россия 1" каждое утро тр*хает одного из "кандидатов" в президенты Украины. И, судя, по всему делает это не очень хорошо" Как всегда. Свидомая лексика журналистки. Молодец Ольга! Слишком многогранно многие не поймут. Кто- то посмеется, кто- то пристрелить готов, кто- то нецензурной лексикой обзовет. У кого какой уровень,тот так себя и позиционирует
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