Побили і повісили: в Запоріжжі знайшли мертвою цілу сім'ю

У Дніпровському районі Запоріжжя в квартирі знайшли мертвою подружню пару і їх 25-річного сина.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області, НП сталася на вулиці Ладоській. На тілах чоловіка і жінки були тілесні ушкодження, а їх сина знайшли повішеним.

У поліції зазначили, що до них звернулася жінка, яка пояснила, що її сестра вже кілька днів не виходить на зв'язок. Разом з правоохоронцями жінка приїхала додому до родички.

У Запоріжжі знайшли мертвою цілу сім'ю depositphotos.com

У квартирі виявили мертвими усіх членів родини. На місці працювали експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група. Причини і обставини події з'ясовуються.

Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області в місті Роздільна рецидивіст жорстоко вбив трьох членів сім'ї.

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