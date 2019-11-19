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19 листопада • оновлено в 12:58
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Побили і повісили: в Запоріжжі знайшли мертвою цілу сім'ю

1.2т
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У Дніпровському районі Запоріжжя в квартирі знайшли мертвою подружню пару і їх 25-річного сина.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області, НП сталася на вулиці Ладоській. На тілах чоловіка і жінки були тілесні ушкодження, а їх сина знайшли повішеним.

У поліції зазначили, що до них звернулася жінка, яка пояснила, що її сестра вже кілька днів не виходить на зв'язок. Разом з правоохоронцями жінка приїхала додому до родички.

У Запоріжжі знайшли мертвою цілу сім'ю

У Запоріжжі знайшли мертвою цілу сім'ю

depositphotos.com

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Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області в місті Роздільна рецидивіст жорстоко вбив трьох членів сім'ї.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Україна Запоріжжя
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