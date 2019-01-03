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Денис Казанський
Денис Казанський
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Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

11.2тЧитати матеріал російською

Поселок Чернухино, который находится вблизи Дебальцево, украинская армия оставила в феврале 2015-го, то есть почти 4 года назад. С тех пор населенный пункт контролируется боевиками "ЛНР", и почти не упоминается в новостях.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Но вот на днях российский блоггер Борис Рожин, который ведет блог в ЖЖ под ником Colonelcassad опубликовал подборку свежих фотографий из Чернухино. На них запечатлена местная железнодорожная станция. И выглядит она так, как будто боевые действия там закончились только вчера. За четыре года "освободители Донбасса" даже не попытались восстановить разрушенную войной инфраструктуру, пишет в своем блоге Денис Казанский.

Вот, к примеру, здание железнодорожной станции. Оно уцелело и не пострадало от обстрелов, если не считать выбитых окон и осколков в стенах. Поддерживать его в порядке не стоит ни больших денег, ни большого труда. Но с 2015 года станция так и стоит заброшенная.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Внутри все успело обветшать. Удивительно, как мало нужно времени, чтобы помещение пришло в такое состояние.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
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Вокруг все разгромлено, заброшено, завалено обломками и мусором. Даже неразорвавшиеся снаряды за четыре года никто не убрал.

"Окресности станции до сих пор полностью не разминированы — можно найти различные мины, неразорвавшиеся снаряды, осколки 122-мм и 152-мм снярядов, кучи стрелянных гильз и даже армейскую консервы с формой, хотя все более-менее ценное оттуда еще в 2015-2016 году вынесли" — описывает обстановку блоггер Рожин.

Если кто не в курсе — Рожин сталинист, украинофоб, русский националист. Он поддерживает "ЛДНР" и ненавидит Украину, так что клеветать на "республики" ему нет никакого смысла.

По одному только этому факту ясно, как "защитники Донбасса" на самом деле относятся к его населению. Поленились убрать даже неразорвавшиеся снаряды, которые представляют для людей смертельную опасность. Рано или поздно кто-нибудь подорвется, как недавно случилось в Горловке, где в сентябре подорвались на мине и погибли трое детей.

Судя по фотографиям, никто даже не пытался приводить территорию станции в порядок после того, как там закончились боевые действия. Отвоевав Чурнухино, его просто бросили и ушли.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

На рельсах до сих пор валяются поваленные столбы и перебитые провода. Видимо, по этим путям никто так и не ездил.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

В принципе, все логично. Если промышленность толком не работает, то и железная дорога не нужна. Оставили несколько веток для немногочисленных пассажирских поездов и вывоза той продукции, что еще производится. Остальное — бросили.

На путях ржавеют целые составы товарных и пассажирских вагонов. Некоторые из них повреждены снарядами, некоторые выглядят целыми. "Антифашистам" все это хозяйство оказалось не нужно.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Странно, что все это до сих пор не распилили на металлолом и не вывезли. Вероятно, это произошло потому, что Чернухино находится на территории, подконтрольной "ЛНР", а там такая бесхозяйственность, что даже металлолом крадут неохотно. В "ДНР" с подобным имуществом расправлялись более оперативно. Например, в Ясиноватой активно пилил вагоны на металл батальон "Восток" Ходаковского. А позже за металлолом взялся Ташкент.

Где-то я все это уже видел… Ах, да, похожие фотки выкладывали из освобожденной Абхазии. Оттуда тоже "прогнали фашистов" 20 лет назад. С тех пор там так. И теперь уже ясно, что так же будет и в ОРДЛО.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Вот вокзал в поселке Келасури, например. В Чернухино то же самое.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Зачем было убивать столько людей и прикладывать столько усилий, если в итоге отвоеванная земля оказалась не нужна? Постоянно читаю в российских и сепаратистских СМИ, что "ополченцы" Донбасса чтят подвиг воевавших дедов, "бьют фашистов, как в 45-м" и вообще хотят вернуть СССР. Но разве в СССР так поступали? Там отвоеванные у немцев города восстанавливали и отстраивали заново. А тут тотальная разруха. Ни себе, ни украинцам. Люди просто получают удовольствия от самого процесса разрушения. Главное, что Украине не досталось, а так — пусть гниет, ржавеет, разлагается.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Разбомбили и справились. В 2015-м тут были кровавые, тяжелые бои. Спустя четыре года тут запустение. Никому нет дела до этой территории.

Боевые буряты разнесли Донбасс и уехали домой с чувством выполненного долга. Теперь тут тоже жопа, как и в Бурятии. Хорошо!

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Спасли от Украины…

Давно пишу, что бОльших врагов Донбасса, чем "российские освободители" и местные "ополченцы", не существует. И такие фото только подтверждают эти мысли.

Пропаганда россиян, разумеется, обвиняет во всех разрушениях только украинскую сторону. Но четыре года никакой Украины в Чернухино нет. Прогнали бандеровцев, победили фашистов. Кто мешал за прошедшее время привести станцию в порядок? Проклятая хунта?

Всюду, куда пришел "русский мир" — одно и то же. Очень хотелось бы, чтобы эти снимки увидели в Запорожье, Харькове, Одессе и других городах Украины, где еще остались люди, которые верят, что сепаратизм и заигрывание с Россией могут принести им что-то хорошее.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Джерело
Джерело:Блог Дениса Казанского
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Комментарии на сайте не модерированы
Гринь Євгеній
Гринь Євгеній
Снаряды убрать поленились, но демонтаж всего медного провели аккуратно.
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Бор Тарас
Бор Тарас
В лаптерейхе есть множество мест,где не было боевых действий,а они выглядят точно так же.Это ж руцкай мир.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Мокшанська сарана після себе залишає тільки випалену землю, бо так вони мстять за власні негаразди. Подивитися як звиклі жити мокшанці трошки далі від Москви, біля дому нема жодної квіточки, вже не кажучи про якусь клумбу, для справляння нужди в кращому випадку є з досок та трісок зліплений так-сяк туалет в городі, у гіршому ходять під кущі. Подивиться на їх дороги між містами, вздовж яких загажені вся трава і насадження, вони дивуються нашім навколодорожнім туалетам на заправках, що там є туалетний папір, якого ніхто не краде. Бо тільки дикун чи варвар може так псувати чужий та ненавісний їм цівілізований світ.
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