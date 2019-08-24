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По всьому Криму підняли українські прапори: яскраві фото

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24 серпня, в День Незалежності України, в анексованому Криму в багатьох містах підняли українські прапори.

Про це повідомляють блогери в соціальних мережах. Зокрема, жовто-синій прапор замайорів в містах Севастополь і Алушта. В останньому жителі підняли його над одним із будинків міста вечора 23 серпня – в День прапора України.

Також національний символ поставили на горі і на скелі в моры на анексованому півострові.

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Фото викликали ажіотаж в мережі. "Крим – це Україна, і ми сумуємо за ним, Героям Слава, Україна – від Одеси до Керчі, від Донецька до Мукачево, від Запоріжжя до Харкова, від Севастополя до Києва... З Днем Незалежності", – пишуть користувачі.

По всьому Криму підняли українські прапори: яскраві фото
По всьому Криму підняли українські прапори: яскраві фото
По всьому Криму підняли українські прапори: яскраві фото
По всьому Криму підняли українські прапори: яскраві фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 24 серпня, в Києві відбулося урочисте святкування Дня Незалежності України.

Традиційний військовий парад на Хрещатику в цьому році було вирішено не проводити. Замість нього – Хода гідності, в складі якого по українській столиці пройшли військовослужбовці, лікарі і вчителі, дипломати, правоохоронці та рятувальники. Режисерами даного заходу виступили Алан Бадоєв і хореографістка Олена Коляденко.

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Пигин Макс
Пигин Макс
В заголовке "по всему Крыму", в статье "в городах Севастополь и Алушта", а сами фотки пятилетней давности https://politnavigator.news/ukrainskijj-flag-nad-ajj-petri-kto-vinovat-v-dyryavojj-granice-kryma-opros-ehkspertov.html Отупление скачущей биомассы идёт полным ходом!
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