Кабмін ввів надзвичайну ситуацію по всій Україні

Режим надзвичайної ситуації оголосили на території всієї України терміном 30 днів до 24 квітня.

Рішення про це ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 25 березня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року", – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

НС в Україні

Водночас він додав, що якщо країна зможе побороти коронавірус раніше, то уряд "окремо ухвалюватиме рішення на засіданні Кабміну".

Також уряд призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка керівником робіт із наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій природного характеру державного рівня.

До того ж Кабмін постановив:

належним чином облаштувати КПП у зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Зазначимо, що раніше режим НС був оголошений в Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях, а також у Києві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, яка різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом.

Станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!