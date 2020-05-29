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29 травня • оновлено в 09:24
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Плюс 429 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 29 травня

  • В Україні вже підтвердили 22 811 випадків коронавірусу

  • За добу хворобу виявили у 429 осіб

  • З моменту початку пандемії померло 679 пацієнтів (+10 за добу)

  • Одужало вже 8 934 осіб (+495 за добу)

3.5т
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Станом на ранок п'ятниці, 29 травня, в Україні зафіксовано 22 811 випадків коронавірусу (COVID-19). З них – 429 за останню добу.

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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 679 людей (+10 за добу), одужало – 8 934 (+495). Про це повідомляється на сайті РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Сайт РНБО

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Сайт РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 травня в Україні було підтверджено 22 382 випадки коронавірусу, з яких 669 – летальні й 8 439 осіб одужали. Добовий приріст захворюваності становив 477 осіб.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

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