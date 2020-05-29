Плюс 429 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 29 травня

З моменту початку пандемії померло 679 пацієнтів (+10 за добу)

Станом на ранок п'ятниці, 29 травня, в Україні зафіксовано 22 811 випадків коронавірусу (COVID-19). З них – 429 за останню добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 679 людей (+10 за добу), одужало – 8 934 (+495). Про це повідомляється на сайті РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 травня в Україні було підтверджено 22 382 випадки коронавірусу, з яких 669 – летальні й 8 439 осіб одужали. Добовий приріст захворюваності становив 477 осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!