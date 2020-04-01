Лишние сантиметры в области живота и талии не только выглядят не эстетично, но и могут прибавить проблем со здоровьем. Скапливание жира приводит к болезням ЖКТ, провоцирует развитие диабета и проблемы с сердцем. Поэтому лучше не допускать превышение объемов талии.
Многие думают, что для плоского живота нужны изнурительные тренировки. На самом деле, это не так. В первую очередь, необходимо избавиться от подкожного жира, и в этом нам поможет упражнение из комплекса Цигун.
Данное упражнение представляет собой специальные прохлопывания, во время которых происходит сокращение и подтягивание мышц живота, улучшается перильстатика кишечника, выводится лишняя жидкость из организма. Вибрационные хлопки запускают лимфатическую систему кишечника, которая выводит токсины и шлаки.
Приток питательных элементов и кислорода, оказывает глубокое действие на ткани и мышцы, вызывая прилив крови, что стимулирует обмен веществ. За счет этого идет повышенное расщепление жиров в проблемных участках, избыточный вес уходит.
Как правильно выполнять упражнение?
Важно выполнять его каждое утро натощак после стакана воды с лимоном. Упражнение поможет проснуться, запустить кишечник и очистить от токсинов.
Примите положение "Во Кык Тан" - шаг пустоты, стопы расположены на ширине плеч развёрнутые 45% наружу, ноги согнуты в коленях в том же направлении 45% наружу, спина ровная, таз слегка подтянут под себя, плечи расслаблены, вес тела в стопах.
Представьте что Ваши стопы, как корни дерева проникают в землю, и вы сразу почувствуете себя целостным и устойчивым.
Упражнение выполняется в три этапа. Каждый этап по 5 минут. Во время хлопка выдох через рот, со звуком “Ха”, следим только за выдохом, вдох подхватывается сам по себе.
- На первом этапе выполняем хлопки снизу вверх под пупком втирающим движением расслабленной ладонью.
- На втором этапа выполняем хлопки сверху вниз над пупком при отклоненном теле 15 градусов назад.
- На третьем этапе хлопки выполнятся в горизонтальной плоскости справа налево в районе боковой зоны живота.
Противопоказания к упражнению:
- Беременность
- Менструальный цикл
Ничто так не повышает самооценку человека, как безупречный внешний вид. Следуйте моим инструкциям по видео и делитесь своими результатами.
Всем красоты, здоровья и долголетия!
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