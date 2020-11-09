Меланія Трамп і гучні скандали: чим запам'яталася експерша леді США

Вибори президента США завершені, на зміну Дональду Трампу прийшов Джо Байден, а Меланія Трамп більше не перша леді країни. Однак за чотири роки правління, місіс Трамп прославилася не тільки стильними образами, а й великою кількістю курйозів і скандалів, пов'язаних із нею.

OBOZREVATEL розповідає про п'ять найгучніших скандалів Меланії Трамп, які серйозно зашкодили її репутації.

Ця історія відбулася в кінці 2017 року. На той момент – перша леді США Меланія Трамп розпорядилася спиляти стару магнолію Джексона, яка росла на галявині біля Білого дому. Відомо це дерево тим, що посадив його ще сьомий президент США Ендрю Джексон у 1829 році на пам'ять про його померлу дружину. Ця магнолія служила фоном для багатьох історичних урочистостей і церемоній, що відбувалися на галявині головного будинку країни. Крім того, дерево також друкувалося на 20-доларових купюрах, які були в обігу з 1928 по 1988 рік.

Однак саме дерево за двісті років стало дуже трухлявим. У 1971 році частину дерева спиляли, частину – залили цементом, але вже в 1982 році для підтримки дерева було створено цілу систему з опорних жердин і мотузок. Саме тому воно становило велику небезпеку для журналістів і туристів. Однак ніхто з перших леді до Трамп не наважувався знищити реліквію. Дружина Дональда Трампа все ж ризикнула, і, хоча від дерева відрізали паростки, за це рішення перша леді зазнала критики.

Уже ставши першою леді США, буквально в перші місяці президентства чоловіка Меланія Трамп виступала на з'їзді Республіканської партії. Однак уже з перших хвилин промова першої леді перетворилася в скандал. Уся річ у тому, що промова нагадувала виступ Мішель Обами 2008 року.

Два абзаци у виступах Мішель Обами і Меланії Трамп виявилися майже ідентичними. Зокрема, Меланія, як і Мішель, говорила про те, як її виховували батьки:

"Батьки прищепили мені віру в такі речі: треба старанно працювати, щоб досягти бажаного в житті. Дане тобою слово – це зобов'язання, потрібно робити, що говориш, і дотримуватись обіцянки".

Промова Мішель Обами від 2008 року напрочуд схожа: "Барак і я були виховані багато в чому на подібних цінностях. Що потрібно ретельно працювати, щоб досягти бажаного в житті, що дане тобою слово – це зобов'язання і що потрібно робити те, що говориш. Що потрібно ставитися до людей з гідністю й з повагою, навіть якщо ти їх не знаєш або не згодна з ними".

Меланія Трамп разом із чоловіком 15 травня 2020 року влаштували прийом у Рожевому саду Білого дому. До того ж на захід було запрошено герлскаутів, медсестер, власників малого бізнесу та поліцейських – людей, які активно борються з пандемією.

Поки Трамп виступав, його дружина спілкувалася з глядачами. Потім президент роздавав грамоти й робив спільні селфі. Усе б нічого, але водночас президент і його дружина були без захисних масок і не дотримувалися дистанції, що вкрай обурило громадськість. Їх звинуватили в лицемірстві й безвідповідальній поведінці. А сама Меланія Трамп кілька тижнів тому особисто закликала кожного носити маски.

У ще один скандал перша леді потрапила в 2018 році. Разом зі своїм чоловіком Трамп вирушила в Техас, щоб відвідати центр, де утримуються діти нелегальних мігрантів. У тій поїздці перша леді відвідала дітей, провела бесіду й пресконференцію, проте всю увагу було прикуто до куртки, в якій вона приїхала.

На жакеті, який Трамп придбала в Zara за 39 доларів, на спині було написано "Мені правда все одно, а вам?". Напис викликав справжній скандал буквально за кілька годин. І хоча Дональд Трамп спробував виправдатися, заявивши, що послання стосується фейкових ЗМІ, людей це не заспокоїло.

Багато коментаторів вирішили, що їхати в такій куртці на благодійну місію було вкрай нерозумно, оскільки асоціації виникають, що Меланії Трамп загалом наплювати на цих дітей.

У жовтні 2020 року в соцмережах з'явилося аудіо, на якому нібито Меланія Трамп і її подруга, а також за сумісництвом Стефані Вінстон Волкофф, обговорюють майбутнє Різдво 2018 року. Меланія скаржиться на те, що її постійно критикують за політику, яку веде її чоловік, а сама вона насправді не має до цього стосунку.

У розмові Меланія пояснює, що вона нічого не може зробити в цьому випадку, причому більша частина її часу йде на підготовку до Різдва. Водночас Трамп у розмові використовує нецензурну лексику. Хоча в Білому домі спростували достовірність цієї плівки, цей інцидент тільки посилив кількість критики на адресу першої леді.

"Вони називають мене співучасницею. Кажуть, що я така ж, як він, підтримую його, кажу недостатньо, роблю недостатньо. Я працюю, як ... Я дупу рву, розбираючись із різдвяними декораціями. Кому не *** на Різдво і декорації ? Але мені треба цим займатися, так? І я займаюся. І кажу, що зайнята різдвяним оформленням. А вони відповідають: "А як щодо дітей, розлучених із батьками?". Дайте мені спокій ***! Де вони були, коли те саме робила Обама? Я не можу. Я намагалася повернути дитину його матері, але можливості не було. Потрібно зробити все за правилами, згідно із законом. "

Однак на зміну Трампу на свій пост заступає Джо Байден, і першої леді стає Джилл Байден, про яку OBOZREVATEL розповів в окремому матеріалі.