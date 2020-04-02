Південь України затопить, під загрозою 250 населених пунктів: кліматолог дав тривожний прогноз

Зміни клімату в Україні можуть призвести до підняття рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

Як заявив в коментарі УНН голова Української кліматичної мережі Ілля Єременко, в Україні не буде зовсім руйнівних наслідків, які унеможливлять життя на цій території, навіть через 100 років.

"На півдні України, частина Одеси може бути затоплена, де 200-250 населених пунктів, є дослідження, які населені пункти будуть підтоплені, а які втрачені", – зазначив він.

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За словами Єременка, з огляду на те, що в Україні не буде великих руйнівних наслідків, то сюди можуть переселятися кліматичні біженці з інших регіонів, де неможливо буде жити, наприклад, з Африки або Індії. Тому що людей там багато, а води мало.

"У далекій перспективі води буде ставати все менше, кількість снігу або дощу, який одноразово може випасти, ставатиме більше, річна температура буде зростати. Вже зараз в певні спекотні літні дні, коли лікарі рекомендують не виходити з дому через спеку, таких днів буде ставати більше, і сидіти вдома треба буде не через карантин", – спрогнозував кліматолог.

Він додав, що далі в Україні почнуть заводитися такі комахи-шкідники, які раніше тут не мешкали, велика частина шкідників буде переживати зиму, бо не буде морозного періоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру ДСНС України Тетяна Адаменко повідомила, що якщо в Україні збережуться справжні темпи підвищення температури, частина її ризикує перетворитися на пустелю.

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