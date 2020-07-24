Південь України може перетворитися на пустелю: вчений налякав прогнозом

За 50-70 років Південь України може перетворитись на пустелю через жорсткий дефіцит водного балансу.

Як повідомляє офіційний сайт Всеукраїнської аграрної ради, про це заявив директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Ромащенко.

"Україна – лідер у світі за зростанням середньорічної температури – понад 0,6 градуса Цельсія за 10 років. Що нас очікує? Ми взяли 10 найбільш поширених кліматичних моделей і спробували змоделювати, що буде з наших кліматом, із водними ресурсами в Україні у 2050 і у 2100 роках", – розповів учений.

За його словами, температура до 2050 року зросте на 2,2-2,5 градуси, до 2100-го – на 3,1-3,3 градуси.

"Опади, за виключенням західних регіонів і Півночі, залишаться практично незмінними. Який висновок? Відбуватиметься зростання сумарного випаровування та зменшення річкового стоку", – зазначив Ромащенко.

Він пояснив, що подібні зміни будуть негативно впливати на розвиток сільського господарства.

"Динаміка водного балансу буде змінюватись. Дефіцит вологи у 2050 році становитиме 550-570 мм, у 2100-му – 700 мм. Фактично, це – пустеля. У 2100 році до 60% території України буде із жорстким дефіцитом водного балансу для ведення сільського господарства. Уже зараз зросло сумарне випаровування, яке обумовило процес зневоднення території України", – наголосив науковець.

На його думку, за таких умов єдиним фактором забезпечення сталості сільськогосподарського виробництва, особливо на Півдні, є зрошення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич розповів, що через зміни клімату на Півдні України можуть з'явитися пустелі та напівпустелі.