"Питання нацбезпеки": Зеленського закликали до невідкладних дій через коронавірус

Влада України і президент Володимир Зеленський повинні вжити низку невідкладних заходів через поширення в світі китайського коронавірусу 2019-nCoV.

Про це заявив в ефірі ObozTV перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України (з 2008 по 2011 роки) Степан Гавриш. За його словами, сьогодні влада не бачить у китайському коронавірусі загрозу національній безпеці.

"Дивно, що українська влада на це реагує нарадою в Радбезі або повідомленнями окремих чиновників з абсолютно непрофесійною позицією. Проблема в тому, що держава має розглядати це питання як проблему національної безпеки", – наголосив Гавриш.

За словами колишнього першого заступника секретаря РНБО, в Україні необхідно створити так званий "червоний протокол" – план дій у боротьбі з загрозою.

"Червоний протокол" має бути відпрацьований. Якщо його не здатен ухвалити Кабінет міністрів, має ухвалити Радбез, президент повинен затвердити його указом. Щодня про це мають говорити професійні лікарі", – пояснив він.

"Вірус не знає кордонів. Україні треба якомога швидше створити умови для надання невідкладної допомоги людям. Окремі лікарні, відокремлені від інших хворих, інфекційні лікарні, які повинні мати вільні палати. Спеціальні біогрупи, які повинні реагувати, зі спеціальними системами захисту. Чіткі лабораторні дослідження й оцінки, що це за вірус", – заявив Гавриш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус 2019-nCoV – новий небезпечний штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї.

Станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 особа. Тільки за минулу добу в Китаї померли 24 пацієнтів, а інфікування підозрюють у понад 3,8 тис.осіб.

За межами материкового Китаю випадки зараження коронавірусом зафіксовані в понад 10 країнах.

У Києві підтвердили один випадок коронавірусу, але виявилося, що це не китайський вірус, який призводить до загибелі людей.

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