Після спеки відразу заморозки: з'явився прогноз погоди на осінь в Україні

Осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

Так, як розповіла доктор фізико-математичних наук в області метеорології Вазіра Мартазінова, у вересні температура досягне в деякі дні +24 ... + 26 градусів, а до кінця місяця різко похолодає – до заморозків, пишуть "Вести".

При цьому народний синоптик Леонід Горбань уточнює температурний режим. За його словами, на півдні України до 10 вересня буде в межах +24°С. Потім стовпчики термометрів опустяться до + 21°С, а з 14 – 22 вересня знову +24 ... + 26 градусів. З 22 вересня знову зниження до +19 ... + 21°С.

Погода в Україні восени 2019 року Ілюстрація

Дощі можна очікувати 11 – 14, 18 – 19 і 28 – 29 вересня, уточнює він.

Жовтень цього року буде контрастним, прогнозують синоптики. На півдні до 9 жовтня температура буде +22 градуси, потім опуститься до +15 ... + 17°С, потім чотири дні очікується +19 ... + 21°С. З 20 жовтня і до кінця місяця у південних регіонах +7 ... + 10 градусів. На півночі буде холодніше на два-п'ять градусів.

У листопаді про теплі дні можна і не мріяти. Температура повітря буде поступово знижуватися, прийдуть морози, випаде перший сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики зазначали, що у вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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