Курорти Карпат відкривають гірськолижний сезон: де і за скільки пропонують відпочити українцям

Марина Петік
Марина Петік
Travel
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Курорти Карпат відкривають гірськолижний сезон: де і за скільки пропонують відпочити українцям

В Україні відкривається гірськолижний сезон. Влада, очевидно, дала задню щодо оголошення локдауну під час новорічних свят, а туризм тут же пожвавився. Власники готелів почали піднімати ціни на відпочинок, щоб хоч якось покрити свої збитки, а українці почали масово бронювати місця.

Усіх охочих запрошують у Карпати, запевняючи, що "вірус там не живе". Хоча епідемія й далі набирає темпів і по всій країні не вистачає ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Вірусу немає", але гроші за готель не повернуть

Власник "Буковелю" Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook заявив про відкриття сезону. Він показав, як гармати покривають схили снігом і заявив: "Думаю, нам вдасться відкрити зимовий сезон уже з 4 по 6 грудня. Приїжджайте до нас в Українські Карпати. Тут не живе жоден вірус, тут свіже повітря, розкішно та класно".

Правда, це не більше ніж рекламний хід. У тій же Івано-Франківській області, де розташований "Буковель", за даними на 4 грудня, за добу виявлено 508 нових випадків зараження, ще 10 осіб померли.

Відкриття сезону в "Буковелі"

На запитання користувачів, що робитиме Шевченко в разі введення локдауну, він відповів: ""Буковель" працює згідно з постановою Кабміну і МОЗ. Тому дотримуємося й будемо дотримуватися всіх карантинних норм. Якими вони будуть у грудні – поки невідомо. Сподіваємося, що все буде добре".

У самих готелях "Буковелю" на запитання про повернення передоплати в разі локдауну й закриття готелів відповідають так: "За попередньою інформацією, навіть під час повного локдауну готелі працюватимуть. Але якщо раптом їх закриють, то ваші гроші буде переведено на депозит, і ви зможете ними скористатися протягом року. Правда, готель поміняти буде не можна", – сказали нам у відділі бронювання "Буковелю".

Тобто гроші не повернуть, і хочеш чи ні їхати туди доведеться.

Гармати працюють, але туристів майже немає
У Буковелі вже сніг
Де і за скільки можна відпочити

Треба зазначити, що більш дешеві варіанти готелів на популярні новорічні дати вже не доступні.

Номери в "Буковелі" вже активно бронюються.

  • Шість ночей у кінці грудня в 3-зірковому "Едельвейс" обійдуться в напівлюксі в 12 250 грн (з урахуванням знижки 30%), у люксі – 14 744 (знижка 24%). А ось апартаменти вже розкуплено.

  • У Radisson Blu Resort Bukovel шість ночей напередодні Нового року обійдуться в 92-96 тисяч гривень.

  • У спа-готелі Mardan Palace ціна делюкс становитиме 24 тисячі гривень за ті ж шість ночей.

  • У спа-готелі Ganz – покращений двомісний номер коштуватиме 27 340 грн, правда, номери закінчуються.

  • У готелі МК (раніше "Магія Карпат") – від 30 600 до 51 100 грн за люкс.

Варіанти відпочинку в інших місцях на Західній Україні:

  • На Закарпатті в селі Ізки більш бюджетний однойменний готель пропонує номери на ті ж шість днів у кінці грудня за 8600-9220 грн. Але вільні номери також закінчуються.

  • У селі Річка в котеджному комплексі River двомісний номер обійдеться в 7700 грн, тут теж залишилося всього чотири вільних варіанти.

  • Відпочинок на Драгобраті – від 8 до 15 тисяч за шість ночей. Також є й дешевші варіанти від 3 до 6 тисяч грн.

  • У Славському Львівської області також шість днів напередодні Нового року на двох обійдуться від 7,5 тис. грн до 30 тис. Але є і бюджетні варіанти – від 3 до 4,5 тисяч.

Дешеві номери вже заброньовано
Приватні будинки – у виграші

Багато любителів покататися на лижах цього сезону через побоювання, що введуть локдаун, воліють зупинятися не в готелях, а в приватних будинках, на які обмеження не поширяться в разі чого. Або вибирають готелі, де гарантовано можна повернути внесені суми.

"Ми часто буваємо в Буковелі, але цього року віддали перевагу знайти будиночок для відпочинку, а не готель. Їдемо з друзями, тому всі витрати ділимо порівну. Річ у тому, що господиня нас запевнила: у разі локдауну вона оголосить нас родичами, які приїхали до неї в гості. А якщо транспорт закриють, то ми доберемося туди на двох машинах, у крайньому разі знайдемо попутників. Тож ми нічого не втратимо, гарантовано відпочинемо", – говорить OBOZREVATEL киянин Денис Марченко.

Лижники цього сезону воліють приватні будинки

Рієлторка Олена Пап, яка здає будиночки в Карпатах і на Закарпатті, каже, що цього року справді частина туристів відмовляється від готелів. "Тому що з цим локдауном нічого незрозуміло. Чи то його введуть, чи то до Нового року, чи то після, чи то після Різдва, чи то взагалі не введуть. Дехто в березні вже постраждав через введення карантину. А в приватних будинках ви гарантовано відпочинете. Усе буде по-домашньому і ціни нижчі", – запевняє Олена.

Що стосується ski-pass на підйомники, то поки їх можна придбати зі знижками.

Зокрема, один підйом у Буковелі обійдеться в 170 грн, у високий сезон – 290 грн, а у святкові дні – 370 грн. Катання на три години коштує 350 грн, у високий сезон – 580 грн, а у святкові дні – 760 грн.

Ціни на підйомники в Буковелі
Ціни на підйомники в Буковелі

На Драгобраті дешевше. Тут, наприклад, 1 підйом коштує 50 грн, а 3 підйоми – 120 грн, 10 підйомів обійдуться в 300 грн.

Ціни на підйомники на Драгобраті
Ціни на підйомники на Драгобраті

За словами керівника Асоціації індустрії гостинності Олександра Лієва, цього року менше наших співвітчизників проведуть новорічні канікули поза домом. "Якщо щороку приблизно 2 млн українців кудись вирушали на свята, то цього року їх буде приблизно 0,5 мільйона. Це, звичайно, краще, ніж нуль. Велика частина вирушить у Карпати – як на гірськолижні курорти, так і в міста-мільйонники. І оскільки влада вже заявила, що локдауну не буде, то за останній тиждень на туристичному ринку відбулося серйозне пожвавлення в бронюванні. З'явилися й умови для підняття цін у готелях.

До цього ситуацією користувалися власники окремо розташованих садиб, котеджів, які орендували туристи для відпочинку сім'єю. Тому що вони не підпадали під локдаун. І вони підняли ціни на 10-15%. Тепер уже можуть і готелі. Але добре, що турбізнес усе ж таки розуміє, що люди теж нині менш платоспроможні", – каже Лієв.

За його словами, цього року в туристичному бізнесі очікується 10% банкрутств. А прибутки готелів становитимуть наполовину менше, ніж торік.

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